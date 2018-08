USA zaviedli nové sankcie voči Severnej Kórei

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. augusta (TASR) - Spojené štáty oznámili v piatok zavedenie dodatočných opatrení proti Severnej Kórei v snahe zabrániť tejto krajine v dosahovaní "nezákonných príjmov".Nové sankcie boli podľa tlačovej agentúry AP uvalené na jedného z predstaviteľov severokórejskej Banky zahraničného obchodu, ktorý pôsobí v Moskve, ako aj na podnik spojený s touto bankou, uvádzaný pod názvom Korea Ungum Corporation. Na sankčnom zozname pribudli aj čínska spoločnosť Dandong Zhongsheng Industry and Trade Co. a ruská komerčná banka Agrosojuz, keďže podľa Washingtonu vykonávajú činnosť v prospech uvedenej severokórejskej banky.Spojené štáty zároveň požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby takisto zaviedla sankcie voči týmto subjektom.zdôraznil vo svojom vyhlásení americký minister financií Steven Mnuchin. Jeho rezort v tejto súvislosti upozornil, že Rusko by malo v súlade s príslušnou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN z roku 2016 vyhostiť dvoch Severokórejčanov, ktorí pracujú v Moskve pre severokórejskú Banku zahraničného obchodu.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo medzitým počas návštevy Singapuru varoval Rusko, Čínu a iné krajiny pred obchádzaním medzinárodných sankcií, ktoré majú vytvárať nátlak na Severnú Kóreu, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní, informovala AP.