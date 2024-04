USA zvažujú, že na svoje veľvyslanectvo na Ukrajine vyšlú ďalších vojenských poradcov

21.4.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty uvažujú, že by na americké veľvyslanectvo v Kyjive poslali ďalších vojenských poradcov.Hovorca Pentagonu Pat Ryder pre portál Politico uviedol, že poradcovia, ktorí by doplnili kanceláriu pre obrannú spoluprácu na ambasáde, nebudú mať bojovú úlohu, ale budú radiť a podporovať ukrajinskú vládu a armádu.Ako poznamenal, na týchto zamestnancov by sa vzťahovali rovnaké cestovné obmedzenia ako na personál veľvyslanectva.Dodatoční vojaci budú podľa štyroch nemenovaných amerických predstaviteľov a osoby oboznámenej s plánmi podporovať logistiku a dohľad nad zbraňami, ktoré USA posielajú Ukrajine. Tiež pomôžu ukrajinskej armáde s údržbou zbraní.Nie je jasné, koľko vojakov by napokon Washington na Ukrajinu poslal. Dvaja predstavitelia uviedli, že to bude do 60.