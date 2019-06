Úsek cesty R3 od Mošoviec do Hornej Štubne má po novom tri varianty

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Horná Štubňa 19. júna (TASR) - Úsek plánovanej rýchlostnej cesty R3 Mošovce - Horná Štubňa po novom počíta s troma rôznymi variantmi trasovania. Zo správy o hodnotení Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vyplýva, že nový variant pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie zaradili pre negatívny vplyv na niektoré predmety ochrany území európskeho významu.Úsek rýchlostnej cesty R3 v okrese Turčianske Teplice pôvodne počítal s dvoma variantmi, modrým, ktorý obchádza zastavané územie Turčianskych Teplíc z východnej strany a zeleným, ktorý obchádza mesto zo západnej strany. Správa o hodnotení v prípade tohto variantu počíta s odklonením od Diviackych kruhov. Po novom zaradili diaľničiari do posudzovania druhú úpravu zeleného variantu, ktorá obchádza Turčianske Teplice zo západnej strany. Tento bol do posudzovania vplyvov zaradený počas vypracovania správy o hodnotení, nakoľko na základe priebežných výsledkov Primeraného posúdenia územia sústavy Natura 2000 zistili významne negatívny vplyv pôvodných variantov na niektoré predmety ochrany územia. Technické riešenie tohto variantu počíta s viacerými opatreniami zohľadňujúcimi migráciu zveri.V trase druhej úpravy zeleného variantu je celkovo navrhnutých šesť mostov na rýchlostnej ceste a jeden nadjazd. Menšie vodné toky sú preklenuté troma priepustmi, v trase sa nachádzajú štyri protihlukové steny a dve mimoúrovňové križovatky. Dĺžka variantu je 11,4 kilometra.Všetky varianty majú spoločný začiatok a koniec, začínajú na severe Turčianskych Teplíc napojením sa na pripravovaný úsek R3 Rakovo - Mošovce a končia v napojení na vybudovaný obchvat Hornej Štubne.Náklady na vybudovanie zeleného variantu úseku R3 odhadla NDS na približne 132 miliónov eur, modrého variantu na približne 145 miliónov eur a druhej úpravy zeleného variantu na približne 166 miliónov eur.Dobudovaním rýchlostnej cesty R3, ktorá zabezpečuje severojužné prepojenie Slovenska, chcú diaľničiari skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Trasa R3 začína pri Trstenej a pokračuje južným smerom na Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Šášovské Podhradie a Krupinu. Končí na štátnej hranici s Maďarskom. Výstavba úseku by mala priniesť okrem iného i podstatné odľahčenie dopravy na ceste I/65. Začiatok výstavby odhadli diaľničiari na rok 2027. Správu o hodnotení predložila orgánom NDS začiatkom júna.