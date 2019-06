PREMIÉR BY BOL RÁD, KEBY PARLAMENT UŽ UZAVREL VOĽBU KANDIDÁTOV NA ÚS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by bol rád, keby parlament zvolil všetkých kandidátov na ústavných sudcov, aby sa voľba už nenaťahovala a Ústavný súd (ÚS) SR by bol plne funkčný. Povedal to po rokovaní vlády.