 Zo zahraničia

31. augusta 2025

Úsek diaľnice a železnice v Nórsku zmizol v prepadline, jeden človek je nezvestný



Časť diaľnice a železničnej trate v nórskom meste Levanger sa náhle prepadla, pričom pravdepodobne zomrel jeden človek. Uviedli to v sobotu miestne úrady. Diera s rozlohou niekoľko desiatok štvorcových metrov ...



gettyimages 1401120081 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Časť diaľnice a železničnej trate v nórskom meste Levanger sa náhle prepadla, pričom pravdepodobne zomrel jeden človek. Uviedli to v sobotu miestne úrady. Diera s rozlohou niekoľko desiatok štvorcových metrov pohltila dva jazdné pruhy diaľnice E6 a koľaje vedúce popri ceste.


Polícia vo vyhlásení uviedla, že dánskeho pracovníka, ktorý bol na mieste a je nezvestný, považujú za mŕtveho. Prepadlina sa vytvorila, keď nórska firma zodpovedná za správu železničnej infraštruktúry krajiny vykonávala približne 500 kilometrov severne od Osla práce na stabilizácii pôdy pozdĺž trate. Konštatovala to táto firma pre nórskeho vysielateľa NRK. Spoločnosť uviedla, že je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či prepadlinu mohli spôsobiť tieto práce.

Podľa expertov, ktorých citovala tlačová agentúra NTB, je pôda v oblasti prevažne ílovitá, čo môže takéto javy spôsobovať. Dva domy v blízkosti miesta incidentu evakuovali. Diaľnica E6 bude v oblasti incidentu niekoľko dní uzavretá, uviedla Nórska správa ciest.



Zdroj: SITA.sk

