|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Úsek diaľnice a železnice v Nórsku zmizol v prepadline, jeden človek je nezvestný
Časť diaľnice a železničnej trate v nórskom meste Levanger sa náhle prepadla, pričom pravdepodobne zomrel jeden človek. Uviedli to v sobotu miestne úrady. Diera s rozlohou niekoľko desiatok štvorcových metrov ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Časť diaľnice a železničnej trate v nórskom meste Levanger sa náhle prepadla, pričom pravdepodobne zomrel jeden človek. Uviedli to v sobotu miestne úrady. Diera s rozlohou niekoľko desiatok štvorcových metrov pohltila dva jazdné pruhy diaľnice E6 a koľaje vedúce popri ceste.
Polícia vo vyhlásení uviedla, že dánskeho pracovníka, ktorý bol na mieste a je nezvestný, považujú za mŕtveho. Prepadlina sa vytvorila, keď nórska firma zodpovedná za správu železničnej infraštruktúry krajiny vykonávala približne 500 kilometrov severne od Osla práce na stabilizácii pôdy pozdĺž trate. Konštatovala to táto firma pre nórskeho vysielateľa NRK. Spoločnosť uviedla, že je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či prepadlinu mohli spôsobiť tieto práce.
Podľa expertov, ktorých citovala tlačová agentúra NTB, je pôda v oblasti prevažne ílovitá, čo môže takéto javy spôsobovať. Dva domy v blízkosti miesta incidentu evakuovali. Diaľnica E6 bude v oblasti incidentu niekoľko dní uzavretá, uviedla Nórska správa ciest.
Zdroj: SITA.sk - Úsek diaľnice a železnice v Nórsku zmizol v prepadline, jeden človek je nezvestný © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia vo vyhlásení uviedla, že dánskeho pracovníka, ktorý bol na mieste a je nezvestný, považujú za mŕtveho. Prepadlina sa vytvorila, keď nórska firma zodpovedná za správu železničnej infraštruktúry krajiny vykonávala približne 500 kilometrov severne od Osla práce na stabilizácii pôdy pozdĺž trate. Konštatovala to táto firma pre nórskeho vysielateľa NRK. Spoločnosť uviedla, že je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či prepadlinu mohli spôsobiť tieto práce.
Podľa expertov, ktorých citovala tlačová agentúra NTB, je pôda v oblasti prevažne ílovitá, čo môže takéto javy spôsobovať. Dva domy v blízkosti miesta incidentu evakuovali. Diaľnica E6 bude v oblasti incidentu niekoľko dní uzavretá, uviedla Nórska správa ciest.
Zdroj: SITA.sk - Úsek diaľnice a železnice v Nórsku zmizol v prepadline, jeden človek je nezvestný © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny
Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny
<< predchádzajúci článok
Šimečka tvrdí, že Pavol Gašpar nemá vo funkcii šéfa SIS čo hľadať, po nehode by mal odstúpiť
Šimečka tvrdí, že Pavol Gašpar nemá vo funkcii šéfa SIS čo hľadať, po nehode by mal odstúpiť