31.8.2025
Meniny má Nora
31. augusta 2025
Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny
Lídri z približne 20 eurázijských krajín vrátane ruského vládcu Vladimira Putina a indického premiéra Naréndru Módího sa zišli na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin.
31.8.2025 (SITA.sk) - Lídri z približne 20 eurázijských krajín vrátane ruského vládcu Vladimira Putina a indického premiéra Naréndru Módího sa zišli na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin. Organizáciu tvorí Čína, India, Rusko, Pakistan, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Bielorusko. Ďalších 16 krajín je pridružených ako pozorovatelia alebo „partneri v dialógu“.
Ruský prezident Vladimir Putin pristál v nedeľu v Tchien-ťine v sprievode vysokopostavených politikov a zástupcov podnikateľov. Si Ťin-pching už absolvoval množstvo bilaterálnych stretnutí s lídrami z Maldív, Azerbajdžanu, Kirgizska a s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom.
Si Ťin-pching sa v nedeľu stretol aj s indickým premiérom Narendrom Módím, ktorý do Číny pricestoval v sobotu večer. Ide o jeho prvú návštevu Číny od roku 2018. Módí Si Ťin-pchingovi povedal, že India je odhodlaná „prehlbovať naše vzťahy na základe vzájomnej dôvery, dôstojnosti a citlivosti“. India a Čína súperia o vplyv v južnej Ázii a v roku 2020 viedli pohraničný konflikt. Obnovovanie vzťahov sa začalo vlani v októbri, keď sa Módí stretol so Si Ťin-pchingom na samite v Rusku.
