Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. augusta 2025

Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny



Lídri z približne 20 eurázijských krajín vrátane ruského vládcu Vladimira Putina a indického premiéra Naréndru Módího sa zišli na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin. ...



Zdieľať
china_sco_summit_46627 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Lídri z približne 20 eurázijských krajín vrátane ruského vládcu Vladimira Putina a indického premiéra Naréndru Módího sa zišli na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin. Organizáciu tvorí Čína, India, Rusko, Pakistan, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Bielorusko. Ďalších 16 krajín je pridružených ako pozorovatelia alebo „partneri v dialógu“.


Ruský prezident Vladimir Putin pristál v nedeľu v Tchien-ťine v sprievode vysokopostavených politikov a zástupcov podnikateľov. Si Ťin-pching už absolvoval množstvo bilaterálnych stretnutí s lídrami z Maldív, Azerbajdžanu, Kirgizska a s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom.

Si Ťin-pching sa v nedeľu stretol aj s indickým premiérom Narendrom Módím, ktorý do Číny pricestoval v sobotu večer. Ide o jeho prvú návštevu Číny od roku 2018. Módí Si Ťin-pchingovi povedal, že India je odhodlaná „prehlbovať naše vzťahy na základe vzájomnej dôvery, dôstojnosti a citlivosti“. India a Čína súperia o vplyv v južnej Ázii a v roku 2020 viedli pohraničný konflikt. Obnovovanie vzťahov sa začalo vlani v októbri, keď sa Módí stretol so Si Ťin-pchingom na samite v Rusku.



Zdroj: SITA.sk - Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezidentský palác zažil nápor návštevníkov, počas Dňa otvorených dverí prišlo takmer 10-tisíc ľudí – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Úsek diaľnice a železnice v Nórsku zmizol v prepadline, jeden človek je nezvestný

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 