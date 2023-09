Úspech KDH nemôže byť mixom jarmočného vyrevovania a kreslenia terčov na ľudí z LGBTI komunity, tvrdí Hlina

Znegované ospravedlnenie

Príklad z Veľkej Británie

11.9.2023 (SITA.sk) - Úspech Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) nemôže byť mixom jarmočného vyrevovania a kreslenia terčov na ľudí z LGBTI komunity. Povedal to dnes na tlačovej besede bývalý šéf KDH Alojz Hlina , ktorý v súčasnosti kandiduje za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) . Reagoval tým na vyjadrenia predsedu kresťanských demokratov Milana Majerského o tom, že LGBTI ideológia je „pliaga“.„Naozaj sa nedá už tých ľudí nechať na pokoji? Nedá sa robiť politická agenda bez toho, aby ste sa pchali do života ľudí LGBTI komunity? Naozaj sme tak malí, úbohí, že toto je pre nás stratégiou?“ pýtal sa Hlina politikov z konzervatívneho spektra.Zároveň sa ospravedlnil ľuďom z LGBTI komunity za to, ako voči nim komunikuje konzervatívne a kresťanské prostredie. Podľa neho sa Majerský síce za svoje vyjadrenie ospravedlnil, zároveň však dodal „ale“, čím ospravedlnenie negoval. Hlina sa domnieva, že šéf KDH sa spontánne preriekol a povedal len to, čo si naozaj myslí. Ondrej Dostál z klubu SaS sa pozastavil nad Majerského vyjadrením v televízii TA3 o tom, že priznanie rovnakých práv pre páry rovnakého pohlavia popiera „základné pravdy o človeku.“ Zdôraznil, že láska medzi osobami rovnakého pohlavia a partnerské vzťahy, ktoré vytvárajú, nijakým spôsobom nepoškodzujú tých, ktorých priťahujú osoby opačného pohlavia.„To sú základné pravdy o človeku. Ľudí nepoškodzuje a neohrozuje láska, ale nenávisť, neznášanlivosť, hrubosť vo vyjadrovaní, nerešpektovanie ľudskej dôstojnosti iných ľudí a neochota priznať iným ľuďom rovnaké práva z dôvodu vlastných ideologických predsudkov,“ povedal Dostál.Dodal, že tu nejde o spor medzi konzervatívcami a liberálmi. Poukázal na príklad z Veľkej Británie, kde manželstvá osôb rovnakého pohlavia schválila koalícia konzervatívcov s liberálmi.