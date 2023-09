Zemetrasenie v Maroku si už vyžiadalo takmer 2500 mŕtvych, niektoré obce boli zrovnané so zemou (video+foto)

aktualizované 11. septembra, 16:27



Niektoré obce boli zrovnané so zemou

Trojdňový štátny smútok

Vláda nepožiadala o medzinárodnú pomoc

Humanitárna pomoc z celého sveta

Piatkové zemetrasenie v Maroku je najsilnejšie, ktoré zasiahlo krajinu za viac ako storočie. Je tiež najsmrteľnejšie od zemetrasenia, ktoré v roku 1960 zničilo mesto Agadir a zabilo viac ako 12-tisíc ľudí.





11.9.2023 (SITA.sk) -Ničivé piatkové zemetrasenie v Maroku spôsobilo úmrtia takmer. Nové údaje v pondelok oznámilo ministerstvo vnútra. Očakáva sa, že vzhľadom na pátracie a záchranné operácieÚrady dosiaľ potvrdili úmrtia. Najviac mŕtvych je v provincii al-Haúz v pohorí Vysoký Atlas, kde bolo epicentrum zemetrasenia a o život prišloNajmenej, z toho vážne zranených jez nich.Zemetrasenie s magnitúdom 6,8 udrelo v piatok v noci, pričom jeho epicentrum sa nachádzalo v pohorí Vysoký Atlas asi 70 kilometrov juhozápadne od Marrákeša. Otrasy napáchali škody na mnohých miestach od pohoria Atlas až po historické mesto Marrákeš.V odľahlých horských oblastiach údajne zemetrasenie zrovnalo niektoré obce so zemou. Cítiť ho bolo na mnohých vzdialenejších miestach v krajine, ale aj v Alžírsku či Portugalsku.Kráľ Muhammad VI. vyhlásil trojdňový štátny smútok. Nariadil tiež, aby preživší dostali strechu nad hlavou, jedlo a ďalšiu pomoc, a aby armáda pomáhala záchranným zložkám. Mnohí ľudia strávili už druhú noc vonku, pretože prišli o strechu nad hlavou alebo sa obávali ďalších otrasov.Jeden takýto otras zasiahol Maroko v nedeľu s magnitúdom 3,9. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že piatkové zemetrasenie postihlo 300-tisíc ľudí. Niektorí Maročania sa na sociálnych sieťach sťažujú, že vláda nepovoľuje viac pomoci zo zahraničia.Medzinárodné humanitárne posádky sú pripravené prísť, no marocká vláda zatiaľ formálne nepožiadala o medzinárodnú pomoc. Do Maroka však už napríklad pricestoval tím zo Španielska a na ceste je aj tím z francúzskeho Nice.Marocké úrady dosiaľ prijali pomoc štyroch krajín - Španielska, Kataru, Spojeného kráľovstva a Spojených arabských emirátov.Niektoré zahraničné tímy čakajú na povolenie prísť do Maroka pomáhať. Asi 100 tímov zložených z celkovo 3 500 záchranárov je zaregistrovaných na platforme OSN a pripravených prísť, keď ich požiadajú.Marocké ministerstvo zahraničia však uviedlo, že úrady sa chcú vyhnúť nedostatočnej koordinácii, ktorá by bola kontraproduktívna.Pomoc smeruje do Maroka z celého sveta. Ministerka zahraničných vecí Francúzska, ktoré má s Marokom mnoho väzieb, Catherine Colonna oznámila uvoľnenie piatich miliónov eur v núdzových fondoch pre marocké a medzinárodné mimovládne skupiny, ktoré sa ponáhľajú na pomoc pozostalým.Francúzske mestá ponúkli pomoc vo výške viac ako dva milióny eur a dary zbierajú aj populárni interpreti. Európska komisia na svojej webstránke informovala, že uvoľňujú milión eur na humanitárnu pomoc pre Maroko.Maročania i turisti darujú krv v rámci celonárodnej iniciatívy na pomoc obetiam.