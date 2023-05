Úspešná americká šprintérka Tori Bowieová nečakane zomrela, mala len 32 rokov

Niekoľko dní ju nikto nevidel





Tori Bowieová dosiahla prvý veľký úspech na majstrovstvách sveta v roku 2015 ziskom bronzovej medaily v šprinte žien na 100 metrov. O dva roky neskôr sa stala majsterkou sveta na stovke a americkej štafete pomohla k zlatu na 4x100 metrov. Na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro si vybojovala kompletnú medailovú zbierku - zlato v štafete na 4x100 m, striebro na ženskej stovke a bronz na dvojstovke.





Zomreli aj ďalšie dve legendy

4.5.2023 (SITA.sk) - Americká šprintérka Torie Bowieová nečakane zomrela vo veku 32 rokov, informovali o tom jej manažéri aj Americká atletická federácia (USATF).Zatiaľ nie je známa príčina úmrtia trojnásobnej olympijskej medailistky a dvojnásobnej majsterky sveta. Podľa polície v meste Orlando v americkom štáte Florida našli telo športovkyne v utorok popoludní v jej dome."USATF je hlboko zarmútená smrťou Tori Bowieovej. Bola talentovaná atlétka, ktorej vplyv na šport je nemerateľný a všetkým bude veľmi chýbať," vyhlásil generálny riaditeľ strešného orgánu americkej atletiky Max Siegel v oficiálnom stanovisku."Stratili sme klientku, drahú priateľku, dcéru a sestru. Tori bola šampiónka a svetlo majáka, ktoré žiarilo tak jasne... Máme naozaj zlomené srdce, naše modlitby smerujú k jej rodine a priateľom," napísala na twitteri spoločnosť Icon Management, ktorá zastupovala Bowieovú.Podľa oficiálnej správy polícia v Orlande dostala hlásenie, že tridsiatničku žijúcu v tej oblasti niekoľko dní nikto nevidel ani o nej nepočul. Keď policajti prišli skontrolovať jej dom, našli v ňom telo ženy a identifikovali ho ako Tori Bowieovú. Pri obhliadke nenašli náznaky cudzieho zavinenia smrti.V uplynulých dňoch zasiahli americkú atletiku aj úmrtia dvoch legiend. V nedeľu odišiel na večnosť vo veku 83 rokov Ralph Boston, ktorý ako prvý v histórii prekonal v skoku do diaľky mužov hranicu 820 cm. Počas kariéry šesťkrát zlepšil alebo vyrovnal svetový rekord. Súťažil vo viacerých disciplínach, no práve v diaľke získal kompletnú medailovú zbierku z OH - zlatú v Ríme 1960, striebornú v Tokiu 1964 a bronzovú v Mexico City 1968.V pondelok zomrel vo veku 51 rokov prekážkar Calvin Davis, ktorý získal bronz v behu na 400 m prek. na OH 1996 v Atlante. Bol tiež člen zlatej americkej štafety na 4x400 m na halových MS 1995 v Španielsku.