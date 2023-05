Niekdajší český útočník a hráč NHL Petr Klíma nečakane zomrel, dožil sa 58 rokov

Dva Stanleyho poháre

4.5.2023 (SITA.sk) - Český aj svetový hokej vo štvrtok zasiahla smutné správa, vo veku 58 rokov totiž odišiel na večnosť niekdajší výborný útočník Petr Klíma Podľa webu iSport.cz našli telo bývalej hokejovej hviezdy doma v rodnom Chomutove bez známok života. Príčina Klímovho úmrtia zatiaľ nie je známa, detaily by mala priniesť až súdna pitva.Petr Klíma sa narodil v Chomutove, s hokejom však začínal v neďalekom Litvínove. V rokoch 1983 až 1985 hral počas vojenskej služby za Duklu Jihlava a získal s ňou dva tituly. V lete 1985 emigroval do zámoria a päť rokov pôsobil v Detroite Red Wings , po výmene do Edmontonu pomohol Oilers k zisku dvoch Stanleyho pohárov.V profilige odohral spolu 786 duelov s bilanciou 313 gólov a 260 asistencií, okrem Detroitu a Edmontonu hral aj za Tampu Bay Lightning V play-off NHL nazbieral 95 štartov a 52 bodov (28+24). V zámorí hneď šesťkrát pokoril 30-gólovú hranicu v jednej sezóne a v historickom rebríčku hráčov z Česka je medzi strelcami šiesty.Na medzinárodnej scéne má na svojom konte striebro a bronz s československou reprezentáciou z MSJ, medzi seniormi si v národnom tíme zahral na Svetovom pohári v roku 1984.Úplne posledný duel v živote absolvoval vo februári 2023, keď bol ako najstarší účastníkom exhibície medzi legendami českého a slovenského hokeja (6:3) pri príležitosti osláv 25. výročia zisku zlata českým výberom na ZOH 1998 v Nagane.Ako informuje web iDnes.cz, v ostatných rokoch sa angažoval v Kadani ako majiteľ či generálny manažér, kým miestny klub nevypadol z druhej najvyššej súťaže. Pravidelne tiež navštevoval súboje českej extraligy, v ktorej pôsobia jeho dvaja synovia - Kevin Klíma bol v sezóne 2022/2023 členom kádra vicemajstrovského Hradca Králové a Kelly Klíma hral za Hradec Králové aj Mladú Boleslav.