 24hod.sk    Gala

26. februára 2026

Úspešná šou Milujem Slovensko štartuje na JOJ-ke vo vylepšenej verzii


Zábavná šou Milujem Slovensko sa vracia na obrazovky televízie JOJ. Diváci majú zároveň možnosť vidieť každú ďalšiu epizódu Milujem ...



Zdieľať
26.2.2026 (SITA.sk) - Zábavná šou Milujem Slovensko sa vracia na obrazovky televízie JOJ. Diváci majú zároveň možnosť vidieť každú ďalšiu epizódu Milujem Slovensko už týždeň vopred na streamovacej platforme JOJ play, na ktorej si diváci vo veľkom spätne pozreli aj silvestrovskú epizódu Milujem Slovensko. Epizóda sa stala najsledovanejším programom silvestrovského večera a oslovila viac než milión divákov.


"Jednoducho, keď si zapnú Milujem Slovensko, budú sa cítiť, že sú s dobrou partiou na chate. Pretože my sme sa tam tak cítili. A je to úplne zázračné na tej relácii, že sa tak dokážeme cítiť s každou jednou zostavou, ktorá tam bola. Kto chce každý piatok zažiť žúrku s kamarátmi, tak je pozvaný. Lebo garantujem, že také niečo zažije," opisuje reláciu kapitánka šou Adela Vinczeová.

Šou privíta osobnosti slovenského športu


Hneď v prvej jarnej epizóde privíta šou osobnosti slovenského športu. Medzi hosťami v tíme kapitána Sajfu sa objaví strelkyňa a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Hrbeková, bronzová medailistka v skeete z olympijských hier v Londýne.

Ďalej reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová, ktorá Slovensko zastupovala na troch olympijských hrách v Pekingu, Londýne a Riu de Janeiro, ako aj jeden z najúspešnejších chodcov v histórii slovenského športu Matej Tóth, olympijský víťaz na 50 km z Ria 2016.

V tíme kapitánky Adely Vinczeovej sa zároveň predstaví snowboardistka a niekdajšia slovenská reprezentantka Barbora Števulová. Ďalej automobilový pretekár s bohatými skúsenosťami z medzinárodných okruhov Maťo Homola a najúspešnejší slovenský basketbalista Radoslav Rančík.

Veľký zážitok


"Nakrúcalo sa mi fantasticky. Ja som mal z toho veľký zážitok, lebo po rokoch som mal pocit, že robím niečo v televízii, čo od prvého momentu dáva zmysel. Že je to zábava a že sa všetci na tom pľaci bavia. Nie je to len Martin ako moderátor, Adela ako kapitánka alebo ja ako kapitán. Bavia sa tí hostia, ktorých máme v tímoch. Bavia sa tí diváci, ktorí sú tam na mieste… celý ten štáb, od produkčných cez zvukárov, kameramanov až po kapelu – to celé je jedna príjemná harmónia," spomína na dni na pľaci kapitán Milujem Slovensko Matej Sajfa Cifra.

Reláciu moderuje Martin Nikodým, hudobnú zložku tvoria Samuel Tomeček a Martin Madej, ktorí sa v šou striedajú. Obom robia spoločnosť speváčky Erika Rein a Laura Weng. Reláciu si diváci môžu pozrieť každý piatok o 20:40 na TV JOJ alebo s týždňovým predstihom na JOJ play.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Úspešná šou Milujem Slovensko štartuje na JOJ-ke vo vylepšenej verzii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Šou Milujem Slovensko
