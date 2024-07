Úspešné firmy kladú dôraz na diverzitu a inklúziu, tieto kľúčové faktory sú dôležité najmä pre mladých ľudí

Spokojní zamestnanci ostávajú v spoločnosti

Rozmanitosť podporuje inovácie

4.7.2024 (SITA.sk) - Diverzita a inklúzia v pracovnom prostredí sú v súčasnosti nenahraditeľnými prvkami úspešných spoločností. Tieto dva kľúčové faktory pomáhajú podľa Slovak Telekom firmám vytvárať prostredie, kde sa každý zamestnanec cíti rešpektovaný a prijatý, čo vedie k vyššiemu výkonu a angažovanosti.„Keď chceme, aby zamestnanci boli sami sebou a cítili sa dobre, ponúkame im viacero možností, či už je to napríklad flexibilný pracovný čas alebo rôzne druhy podujatí,“ uviedla riaditeľka ľudských zdrojov Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic Jitka Adámková.Výhodou takéhoto prístupu je aj nízka fluktuácia. Spokojní zamestnanci zostávajú v spoločnosti dlhšie, čo potvrdzuje aj prax v spoločnosti T-Mobile CZ & Slovak Telekom.„Sme atraktívni a zamestnanci nám neodchádzajú alebo ak odchádzajú, tak naozaj len málo. To znamená, že máme nízku mieru fluktuácie,“ dodala Adámková. Firmy, ktoré podporujú rôznorodosť, sú tiež atraktívnejšie pre mladé talenty.„Pre mladých ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesta, je v súčasnosti dôležité pracovať na pracoviskách, ktoré sú rozmanité a inkluzívne,“ uviedla šéfka inklúzie a diverzity v Den Norske Bank Wenche Fredriksen. Diverzita a inklúzia majú navyše pozitívny vplyv aj na lojalitu zákazníkov, čo potvrdzujú aj štúdie z USA.Rozmanitosť zamestnancov tiež podporuje inovácie. „Snažíme sa byť bankou pre celé Nórsko, ale aj pre všetkých ľudí. Preto je dôležité, aby sme ako firma odrážali rozmanitosť v spoločnosti,“ vysvetlila Fredriksen.Diverzita by však nemala byť chápaná len na povrchnej úrovni, ale aj na hlbšej, zahŕňajúcej nevizuálne rozdiely. Riaditelia by mali zapojiť svojich zamestnancov do procesov diverzity a inklúzie.„Ak ich ako zamestnávateľ povzbudíte, aby sa stali mentormi alebo sa zapojili do rôznych komisií a tímov zameraných na inklúziu, posilníte tak nielen pocit spolupatričnosti medzi zamestnancami,“ uvádza Adámková.Diverzita a inklúzia nie sú len modernými buzzwordmi, ale strategickými prínosmi pre firmy, ktoré vytvárajú prostredie prinášajúce vyššiu spokojnosť zamestnancov a lepšie obchodné výsledky. Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom.