Víťazmi môžeme byť všetci. TIPOS vyzýva k slušnému fandeniu

Fandiť môžete aj priamo v srdci olympiády

Fandenie je neoddeliteľnou súčasťou športu. Dodáva mu energiu, emócie a vášeň. Správne fandenie však nie je len o hlasnom povzbudzovaní a skandovaní hesiel. Je predovšetkým o prejave úcty k hráčom, športu, jeho pravidlám, rozhodcom a v neposlednom rade k ostatným fanúšikom. "V národnej lotériovej spoločnosti si uvedomujeme význam slušného fandenia a aktívne pracujeme na tom, aby sa takáto podpora športovcov šírila nielen na štadiónoch, ale aj v online prostredí," objasňuje, manažérka úseku marketingu v národnej lotériovej spoločnosti.Prvou z aktivít ku tohtoročným letným olympijským hrám je séria videí " Športujeme srdcom ", v ktorej TIPOS postupne predstavuje príbehy piatich výnimočných športovcov a ich cestu na olympiádu.O svojej príprave porozprávali "na kameru" Viktória Forster, Richard Varga, Jakub Grigar, Richard Tury a Vanesa Hocková. Cieľom týchto videí je priblížiť divákom, aká náročná cesta vedie na podujatie pod piatimi kruhmi a zároveň ukázať nielen odhodlanie, ale aj zraniteľnosť športovcov.Koncept "Športujeme srdcom" rozširuje národná lotériová spoločnosť aj o iniciatívu " Fandíme srdcom ". Táto kampaň má za cieľ inšpirovať fanúšikov k tomu, aby podporovali svojich hrdinov srdcom, teda emotívne, ale slušne, a to aj v prípadoch, keď sa im nedarí vyhrávať. Kampaň odkazuje na "Zásady správneho fanúšika" a v rámci podpory slušného fandenia zavádza aj AI nástroj s názvom " Filter frustrovaného fanúšika ". Tento inovatívny nástroj umelej inteligencie monitoruje komentáre na sociálnych sieťach a nahrádza urážlivé, nevhodné komentáre návrhmi na pozitívne a povzbudzujúce slová."Cieľom je vytvoriť pozitívnu atmosféru v online prostredí a pomôcť fanúšikom sústrediť sa na podporu a rešpekt," upresňujeTIPOS prináša fanúšikom jedinečnú možnosť vyhrať lístky na nadchádzajúce Letné olympijské hry v Paríži. Prvým krokom k zapojeniu sa do súťaže je stiahnutie si TIPOS aplikácie. V časti "Súťaž" je potrebné vyplniť formulár a nahrať fotografiu seba pri fandení. Súťaž trvá do 12. júla a meno výhercu, ktorý získa zájazd pre 2 osoby na LOH 2024, zverejníme 15. júla.Slušné fandenie je viac než len spôsob, ako prejaviť podporu svojmu tímu alebo obľúbenému športovcovi. Je to postoj, ktorý odráža hodnoty fair-play, rešpektu a pozitívnej komunikácie. "V TIPOSe veríme, že sa nám spoločne podarí dosiahnuť to, aby bolo fandenie prejavom úcty a skutočnej radosti zo športu. Národná lotériová spoločnosť svojimi kampaňami "Športujeme srdcom" a "Fandíme srdcom" aktívne prispieva k propagácii týchto hodnôt," dodáva