Úspešný projekt Čerstvé hlavičky pre školákov opäť štartuje

25.3.2021 (Webnoviny.sk) -Predovšetkým o čerstvom ovocí a zelenine, ktoré majú svoje miesto vo vyváženom jedálnom lístku školákov. Aj odborníci pripomínajú, že dostatok vitamínov je pre ich rast a vývoj veľmi dôležitý. Napriek tomu mnohé deti dajú na desiatu prednosť keksíku pred jablkom, broskyňou alebo mrkvou.a," vysvetľuje MUDr. Katarína Babinská, odborníčka na výživu.V rámci projektu Čerstvé hlavičky spolupracuje reťazec v prebiehajúcom školskom roku so 67 školami po celom Slovensku. Hoci situácia kvôli pandémii je pre školákov i školy náročná a nepredvídateľná, napriek tomu poskytoval a stále poskytuje čerstvé ovocie či zeleninu žiakom, ktorí sú v školách.Každá základná škola sa môže zaregistrovať do projektu na stránke www.cerstvehlavicky.sk v termíne odiba raz. Pri registrácii si vyberie svoju partnerskú predajňu Kaufland, z ktorej bude v prípade výhry týždenne odoberať ovocie či zeleninu pre svojich žiakov.Zmenou v treťom ročníku je spôsob hlasovania. Za zvolenú školu môže zahlasovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk v dňochkaždý, kto sa zaregistruje. Vo výslednom poradí škôl bude zohľadnená aj veľkosť školy a to tak, že celkový počet hlasov sa vydelí počtom žiakov. Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť každej škole bez ohľadu na veľkosť možnosť stať sa jej partnerom.Spomedzi všetkých registrovaných škôl prihlásených k danej predajni vzíde z hlasovania vždy jedna víťazná škola. V súčasnosti má reťazec na Slovensku 70 predajní a hľadá partnerskú školu pre každú svoju predajňu. Priebežné poradie bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a finálne výsledky budú zverejnené koncom júna 2021.Víťazné školy budú počas celého nasledujúceho školského roka zo svojej partnerskej predajne Kaufland dostávať pre všetkých svojich žiakov čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré si tam priamo vyzdvihnú.Informačný servis