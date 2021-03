Prechod na letný čas sa dotkne dvoch vlakov

Letný čas sa začína 28. 3. 2021



Dva vlaky prídu do cieľa o hodinu "neskôr", no podľa cestovného poriadku





R 614 TATRAN ZEMPLÍN (Humenné 21:54 – Bratislava hl. st. 05:49) príde zmeškaný do 60 minút;



R 615 TATRAN ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:53 – Humenné 06:33) príde zmeškaný do 60 minút.



25.3.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dáva do pozornosti, že v noci zo soboty 27. marca na nedeľu 28. marca 2021 sa mení stredoeurópsky čas na letný čas. Hodiny sa o druhej hodine ráno posunú na tretiu hodinu.Táto zmena ovplyvní na území Slovenska dva diaľkové nočné vlaky, ktoré prídu do cieľovej stanice o hodinu "neskôr", hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Pôjde o tieto spoje:K zmene časov dochádza vždy dvakrát ročne. V lete 2018 sa však konala celoeurópska verejná konzultácia o striedaní letného a zimného času, do ktorej sa zapojilo 4,6 milióna občanov, pričom až 84 % respondentov žiadalo striedanie času zrušiť. Argumentmi boli najmä negatívny vplyv na zdravie ľudí, zvýšenie nehodovosti na cestách a nespĺňanie pôvodného cieľa, teda šetrenie energií. V roku 2019 Európsky parlament schválil návrh na ukončenie striedania zimného a letného času v Európskej únii, pričom poslednýkrát k zmene času malo dôjsť práve v roku 2021. Členské štáty sa mali rozhodnúť, ktorý čas preferujú a následne sa mal prijať spoločný kompromis. Prijatie finálnej smernice však nenastalo, pretože do diania zasiali eurovoľby, iné priority či pandémia COVID-19, a tak je termín, kedy k definitívnemu zrušeniu striedania časov dôjde, nateraz neznámy.Informačný servis