Usporíme viac ako 150 miliónov eur, Remišová chce zrušiť päť IT projektov a desiatky prepracovať

Každý projekt mal chyby

Štát je rukojemníkom dodávateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2020 - Štát môže na IT projektoch usporiť milióny eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR totiž už dokončilo audit 53 IT projektov.Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala ministerka investícií Veronika Remišová, navrhujú úplne zrušiť päť projektov, pričom dva projekty sa týkajú rezortu hospodárstva, dva ministerstva vnútra a jeden projekt je v rámci ministerstva investícií.Ďalej 48 projektov navrhujú prepracovať. To by podľa Remišovej malo priniesť úsporu 158 mil. eur. Bez ani jednej chyby nebol pritom podľa nej ani jeden IT projekt.Digitalizácia a informatizácia je podľa Remišovej nevyhnutým prvkom rozvoja krajiny. Za predošlé programovacie obdobie od 2007 do 2013 bolo investovaných 843 mil. eur, pričom pravidlá v projektoch väčšinou určovali dodávatelia.V rámci tohto balíka peňazí boli viaceré korekcie, projekty boli podľa Remišovej zle pripravené. Nakoniec štát musel v rámci eurofondov vrátiť 96 mil. eur a celkový dopad na štátny rozpočet bol 126 mil. eur.Aktuálne v tomto roku má Slovensko vyčerpaných 108 mil. eur, čo je necelá pätina všetkých eurofondov. Ostáva tak podľa ministerky vyčerpať obrovský balík peňazí.Chronickým problémom podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií Mareka Antala je, že štát je rukojemníkom dodávateľov. Rezort to chce zmeniť zmluvami, kde budú definované parametre, ako by proces dodávky mal vyzerať.Firmy musia zároveň preukázať odborné kapacity a nielen tie administratívne. "Keď pustíme projekty, ako sú, preťažíme štátnu správu," povedal Antal. A takisto sa podľa neho prehreje trh dodávateľov.