Budúci vojenskí lekári sa pripravujú v Martine, armáda si pre nich pripravila tvrdý výcvik

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Budúci vojenskí lekári sa na službu pripravujú základným výcvikom v Martine v priestoroch základne výcviku a mobilizačného doplňovania.Lekári trénujú od 13. do 31. júla a po ukončení základného výcviku ich v auguste čaká dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl v Akadémii ozbrojených síl SR generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Informovalo o tom ministerstvo obrany a svojej internetovej stránke.Veliaci poddôstojník roty základného výcviku Ladislav Rechtorík uviedol, že na základný výcvik nastúpilo 15 budúcich vojenských lekárov, desať žien a päť mužov.„Výcvik sme pre nich upravili zo siedmych týždňov na tri týždne. Každý deň vrátane sobôt majú preto plánovaný výcvik až do 18:00. Začínajú ráno o pol šiestej rozcvičkou. Celý program je poriadne nahustený, ale musím povedať, že všetci sú motivovaní čo najlepšie ho zvládnuť. Veľmi dobre zvládli aj previerky fyzickej pripravenosti,“ uviedol Rechtorík.Martin Minko, ktorý spoločne so svojimi kolegami vedie ich prípravu, je spokojný s výsledkami, ktoré dosahujú. Inštruktori kladú dôraz aj na ich fyzickú pripravenosť.„Na začiatku mali päťkilometrový beh, na ďalší deň preskúšanie z fyzickej zdatnosti profesionálnych vojakov. Obe dopadli veľmi dobre. Inštruktori si želajú, aby aspoň podobné výsledky dosiahli aj vojaci v kurze základného výcviku, ktorý sa začne v auguste,“ objasnil Minko. S budúcimi vojenskými lekármi nacvičujú aj základy taktiky, streľbu, či topografu.Spomedzi kadetov podľa mienky inštruktorov dosahuje najlepšie výsledky kadet vojak Zoltán Ondrej. Rodák z Rožňavy absolvoval na košickej univerzite postupne až dve vysoké školy. Najskôr prírodovedeckú fakultu a neskôr medicínu.„Vždy ma lákala streľba, pohyb v prírode, paintbal a šport. Aj preto by som sa rád dostal po dôstojníckom kurze do žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Bolo by to naplnenie mojich snov o pôsobení v ozbrojených silách,“ hovorí.Medzi ženami dosahuje najlepšie výsledky pri výcviku kadetka vojačka Patrícia Klobušiaková z Ružomberka. Na univerzite v Brne vyštudovala medicínu a zároveň získala na brnianskej technike aj bakalársky stupeň v odbore elektronika.Mala by nastúpiť do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku . Rodáčka z Užhorodu Oľga Gaidosh len pár dní pred nástupom na výcvik získala slovenské občianstvo. Neskrýva, že k vstupu do ozbrojených síl ju podnietil jej slovenský manžel, ktorý je profesionálny vojak.