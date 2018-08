Úsporné opatrenia nútia mnohých Saudskoarabov k manuálnej práci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 4. augusta (TASR) - Hamburger a hranolčeky sú obľúbeným rýchlym občerstvením aj v Saudskej Arábii. Ponúka ich aj One Way Burger, ktorý sa takmer ničím nelíši od ostatných "trendových pojazdných stánkov" v Rijáde. Až na jednu "maličkosť" - kuchár za horúcim grilom je Saudskoarab.Bohatý ropný štát dlho ponúkal svojim občanom blahobyt, vrátane nulových daní. "Špinavšiu" prácu ako je varenie, upratovanie či obsluha čerpacích staníc, vykonávali robotníci zo zahraničia.Ale po poklese cien ropy a plynu pred pár rokmi a následnom zavedením úsporných opatrení čoraz viac domácich obsadzuje aj "nízke pozície" na pracovnom trhu. Benzín v arabskom kráľovstve už totiž nie je lacnejší ako voda, keďže vláda znižuje dotácie pre domácnosti financované z predaja ropy a zápasí s pomalým rastom hospodárstva a zvyšovaním nezamestnanosti.povedal Badir al-Adžmi, 38-ročný majiteľ One Way Burger.Odkedy začal podnikať, pojazdné stánky sa stali trendom a získali si istý rešpekt. Ale práca kuchára ešte stále nie.Napriek tomu si mnohí občania Saudskej Arábie, ktorí sú závislí od sociálneho štátu a od jeho ponuky bezpečných a nenáročných pracovných miest, začínajú zvykať aj na manuálnu prácu.Prvýkrát po dlhých rokoch nová populácia občanov obsadzuje pozície ako predajca čaju či automechanik. Majitelia áut zase pracujú ako vodiči pre spoločnosť Uber.napísali.Vlani v decembri niekoľko mladých Saudskoarabov prehltlo svoju pýchu a prijalo prácu dlho považovanú za potupnú - na čerpacej stanici.uviedol zákazník na čerpacej stanici Snapchat.Zatiaľ nie sú k dispozícii údaje o tom, koľko občanov Saudskej Arábie, namiesto v tzv. bielych golieroch, pracuje v montérkach, ale tento trend odporuje doterajším zvyklostiam, keď podobné pozície zastávali iba cudzinci.skonštatoval Graham Griffiths, analytik poradenskej spoločnosti Control Risks.Kultúrny postoj k práci sa mení v dôsledku rozsiahlej prestavby pomaly rastúcej saudskej ekonomiky. Vláda sa snaží odvykať občanov od vládnej podpory, keďže sa pripravuje na éru po rope.Takmer dve tretiny všetkých saudských zamestnancov pracujú pre vládu. Mzdové náklady a príspevky vo verejnom sektore predstavujú zhruba polovicu všetkých vládnych výdavkov.Nová ekonomika tak bude tlačiť viac Saudov do manuálnych pracovných pozícií, ako sú inštalatér, tesár a krajčír, čo bolo bežné pred ropným boomom.Medzitým sa vláda snaží nahrádzať cudzincov saudskými zamestnancami. Politika známa ako "saudizácia" a takisto vysoké poplatky spôsobujú obrovský exodus zahraničných zamestnancov, ktorí "okupujú" až 70 % všetkých pracovných miest.Podľa oficiálnych štatistík od začiatku roka 2017 už opustilo arabské kráľovstvo takmer 800.000 zahraničných pracovníkov, čo však majiteľom firiem spôsobuje problémy s obsadením voľných pozícií.