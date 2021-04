Ústav pre kontrolu liečiv má výhrady voči Sputniku V

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) má výhrady voči použitiu vakcíny Sputnik V na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok o tom informoval denník Sme. Štátny ústav stanovisko zatiaľ nepotvrdil, informovať by o ňom mal v utorok 6. apríla.





"Aktuálne stále platí, že prebiehajú laboratórne testovania predmetnej vakcíny, v nadväznosti na ich závery budeme komplexne informovať," povedala vo štvrtok večer pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Hoci ruskú vakcínu neschválila Európska lieková agentúra (EMA), očkovacia látka by sa na Slovensku aj napriek hodnoteniu ŠÚKL mohla podávať. Bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku. Osoby, ktoré sa budú chcieť dať Sputnikom V zaočkovať, by podpisovali vyhlásenie.Vakcínu Sputnik V testovali aj v Šarišských Michaľanoch na morčatách a myšiach. Skúškou bezpečnosti, ktorá dopadla úspešne, sa zisťovali potenciálne nežiaduce prímesi z výroby.Slovensko nakúpilo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.