Veľká noc v PLANEO Elektro – to je 10 % zľava na všetko!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2021 (Webnoviny.sk) -Nakupovať od 2. do 5. apríla sa v PLANEO Elektro opäť oplatí. V tieto dni má najrozšírenejšia sieť maloobchodných predajní s elektronikou pre svojich zákazníkov pripravenú ďalšiu zľavu, a to 10 % na všetok tovar.Gazdinky určite ocenia možnosť získať lacnejšie nového pomocníka do kuchyne, napríklad multifunkčný robot SENCOR STM 6350WH so silným motorom s výkonom až 1000 W. Výrobca poskytuje na motor predĺženú záruku až 6 rokov a garantuje vrátenie peňazí až 60 dní od nákupu.Pri kúpe notebooku LENOVO LEGION Y540-15IRH i5-9300H môžete ušetriť vyše 200 eur za vystavený kus z predajni, na ktorý sa vzťahuje plná záruka.Pokiaľ už vaša práčka dosluhuje, zamerajte pozornosť na cenovo výhodnú a pritom výkonnú práčku PHILCO PLDI 1473 CROWN so všetkými obľúbenými pracími programami. Inventorový motor pracuje spoľahlivo a potichu a výrobca mu verí tak, že naň poskytuje 10-ročnú záruku.Nemôžeme zabudnúť ani na záhradkárov, veď tí už naplno zaberajú na svojich záhradkách! Spoľahlivá technika značky Fieldmann je počas Veľkej noci tiež lacnejšia o 10 %, tak prečo to nevyužiť?Kliknite na www.planeo.sk a zistíte viac!Informačný servis