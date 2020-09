Ústava SR predstavuje základy právneho poriadku a právne istoty pre všetkých, uviedla Čaputová

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenská ústava

oslavuje 28. výročie od jej schválenia poslancami národnej rady ešte v starej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Ústavu Slovenskej republiky, najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu, prijali 1. septembra 1992 na 5. schôdzi Slovenskej národnej rady (SNR).



Tretieho septembra 1992 ju na Bratislavskom hrade podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar. Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu.



Väčšia časť ústavy vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Samostatný štát vznikol po rozdelení česko-slovenskej federácie.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 - Ústava Slovenskej republiky predstavuje základy slovenského právneho poriadku a právne istoty pre všetkých. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že keď sa ujímala funkcie prisahala, tak ako aj jej predchodcovia, práve na slovenskú ústavu ako základný zákon štátu.Ústava SR je podľa Čaputovej dôležitá práve pre to, aby občania ako pôvodcovia moci mali istotu, že nikto neoprávnene nemôže zasiahnuť do ich práv.„Upravuje práva a slobody - hodnoty, ktoré my ako občania Slovenskej republiky máme. Tie sú pretavené práve do základného zákona tejto krajiny a všetky štátne orgány, keď konajú, musia byť s ňou v súlade a všetky zákony s ňou musia byť v súlade,“ uviedla Čaputová.