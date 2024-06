Ústava SR sa v súvislosti s udeľovaním milostí a amnestií meniť nebude

Neobmedzené možnosti

18.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko Kresťanská únia okolo Igora Matoviča chceli novelizovať Ústavu SR v súvislosti s udeľovaním milostí a amnestií. Ich novelu ústavného zákona však poslanci parlamentu neposunuli do druhého čítania.Predkladatelia sú podľa vlastných slov znepokojení vedomím, že prezident má v oblasti udeľovania milostí a vo veľkej miere amnestií prakticky neobmedzené možnosti. Súhlas vlády sa vyžaduje len pri amnestii a zrušenie milosti alebo amnestie parlamentom si vyžaduje kvalifikovanú ústavnú väčšinu.„Keďže amnestia a milosť musia slúžiť iba na všeobecne rešpektovaný účel, cieľom návrhu ústavného zákona je zavedenie ústavne konformného splnomocňovacieho ustanovenia, vďaka ktorému bude možné v osobitnom zákone stanoviť a špecifikovať obmedzenia a výnimky pri udeľovaní milostí a amnestií. Osobitným zákonom je v tomto prípade Trestný poriadok, ktorého novela sa predkladá súčasne s týmto návrhom ústavného zákona," uviedli predkladatelia.Pre zákonodarcov hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie je neakceptovateľné, že by páchatelia korupcie mohli byť prezidentom omilostení alebo amnestovaní bez toho, aby to vo verejnosti výraznejšie zarezonovalo.„Keďže amnestia a milosť musia slúžiť iba na všeobecne rešpektovaný účel, cieľom novely ústavného zákona je zavedenie ústavne konformného splnomocňovacieho ustanovenia, vďaka ktorému bude možné v osobitnom zákone stanoviť a špecifikovať obmedzenia o výnimky pri udeľovaní milostí a amnestií," píšu poslanci v predloženom materiáli.Dodávajú, že v súčasnosti existujú pri udeľovaní milosti a amnestií len minimálne obmedzenia a ak sa prezidentom stane „náš človek", môže udeliť amnestiu „jeho ľuďom".„Novozvolený prezident by mohol omilostiť alebo amnestovať páchateľov akýchkoľvek trestných činov. Medzi nimi aj takých, ktorí spravodlivosti dlhodobo práve za pomoci štátnej moci úspešne unikali," tvrdia predkladatelia.Amnestie sa v minulosti udeľovali pri príležitosti zvolenia nového prezidenta. Exprezident Rudolf Schuster udelil amnestiu aj pri príležitosti 20. výročia samostatnosti SR.