Ústavnoprávny výbor musel vypočúvanie kandidátov na post šéfa protikorupčného úradu prerušiť

Dlugošová nezískala dostatok hlasov

Oznamovateľov korupcie by nemali trestať

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR (NR SR) dnes vypočul len jednu kandidátku na post šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a to právničku Zuzanu Dlugošovú Po približne dvoch hodinách museli totiž vypočúvanie prerušiť z dôvodu rokovania pléna NR SR. Protikandidát Dlugošovej, Martin Rajniak , tak zatiaľ na rad neprišiel. Termín pokračovania zatiaľ členovia výboru neavizovali.Oboch kandidátov ešte v roku 2019 odobrila výberová komisia, na čele ktorej stál vtedajší generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR Peter Kovařík Právnička Dlugošová uspela už v prvom výberovom konaní spolu s úradníčkou Monikou Filipovou a ako kandidátky ich potvrdila aj vláda. Ani jedna však v roku 2019 nezískala potrebný počet hlasov poslancov parlamentu, a preto sa výberové konanie vyhlásilo nanovo.Na základe zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2019, sa zriadil Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom v Bratislave.Na čele úradu má byť predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou. Úrad má dohliadať predovšetkým na to, aby oznamovatelia korupcie neboli perzekvovaní zo strany svojich nadriadených napríklad prepustením zo zamestnania.