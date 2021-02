Gröhling: Od 8.2. sa otvoria MŠ, prvý stupeň ZŠ a končiace ročníky stredných škôl

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.

Gröhling zdôraznil, že školy nemusia byť otvorené v pondelok, ale až po pretestovaní zamestnancov podľa možnosti zriaďovateľov a škôl, rovnako tak uviedol, že podľa skúseností z prvého a druhého týždňa po otvorení možno príde k diskusii, či nepredĺžiť platnosť testu na osem a deväť dní. "Aby sme tým zachytávali dva víkendy a dokázali by sme takýmto spôsobom pretestovať zákonných zástupcov a aj zamestnancov," dodal.



Situácia v regiónoch sa podľa ministra líši a v prípade rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva a zhodnotenia nepriaznivej epidemiologickej situácie nemusí byť škola otvorená.



„To znamená, že keď od 8. februára spúšťame školskú prevádzku, spúšťame do platnosti aj školský semafor, ktorý fungoval od začiatku roka. To znamená, že ak niekde bude situácia vážna a niekde už aj je, tak RÚVZ môže v danom meste alebo okrese prerušiť vyučovanie, tak ako sa to stalo už v minulosti," vysvetlil minister.



Šéf rezortu takisto informoval, že školy si prostredníctvom okresných úradov už objednali 350.000 antigénových testov pre žiakov, rodičov a zamestnancov, ministerstvo bude preplácať päť eur na jedného testovaného. "Ak sa rodič rozhodne, že sa nebude testovať a dieťa nebude môcť nastúpiť do školy, ostáva v dištančnej forme, rodičom však nebude v tomto prípade preplácaná OČR," zdôraznil minister s tým, že nepredpokladá, že by takýchto prípadov bolo veľa vzhľadom na aktuálny tlak na otvorenie škôl aj zo strany rodičov. Rodičia budú podpisovať čestné vyhlásenie, že majú negatívny test, a v prípade, že nebude pravdivé, budú podľa Gröhlinga niesť trestnoprávnu zodpovednosť.



Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová povedala, že rozhodnutie pustiť deti do škôl vôbec nebolo jednoduché vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.



Poprosila rodičov, učiteľov a zriaďovateľov, aby k otvoreniu škôl pristupovali veľmi zodpovedne. Poznamenala, že si uvedomujú aj riziká. Minister školstva nevylučuje, že školy sa opäť zatvoria. „Možno v priebehu dvoch, troch, štyroch týždňov nastane situácia, že budeme opäť školy zatvárať," povedal Gröhling. Tomuto scenáru sa však podľa jeho slov budú snažiť vyhnúť.



Internáty sa zatiaľ otvárajú len v prípade stredných zdravotníckych škôl, keďže epidemiológovia vnímajú internáty ako veľké riziko.



Na internátoch musia študenti bývať po jednom. Ak to nie je možné u všetkých, ktorí majú bývať na internáte, takíto študenti budú musieť dochádzať alebo ostať na dištančnom vzdelávaní. Minister tiež avizoval, že rovnako bude možné aj vzdelávanie v skupinách 5 + 1 na druhom stupni a na stredných školách, najmä pre žiakov so sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu.



V čiernej fáze sa nebudú otvárať posledné ročníky základných škôl, to podľa ministra predpokladá situácia v červenej fáze. Domnieva sa, že sa tak môže stať v marci.



Minister pripomenul, že testovať sa nemusia deti do desiatich rokov. Testovanie žiakov kloktaním sa podľa ministra nedá zatiaľ spustiť, pretože by ho najprv musela schváliť vláda. Ak to aj vláda odobrí, na začiatku sa bude týmto spôsobom testovať len v niektorých regiónoch.



V prípade, že budú školy, kde sa nebudú chcieť vrátiť viacerí učitelia, minister povedal, že pôjdu na túto školu a bude sa s nimi rozprávať. "Verím, že k ničomu takému nedôjde," zdôraznil.



Minister opäť zopakoval, že jarné prázdniny neplánujú zrušiť. Chcú zaviesť "jarné školy", teda dobrovoľné vzdelávanie pre žiakov počas prázdnin. V súvislosti s testovaním minister pripomenul, že testovanie piatakov bolo zrušené, deviatacké presunuli na jún. Ako dodal, ústna maturitná skúška sa bude konať v obmedzenej forme, externá časť, čiže test, bola zrušená. Ako pripustil, uvažuje sa aj o zrušení časti, v ktorej maturanti píšu sloh.



V súvislosti s očkovaním učiteľov povedal, že sa nachádzajú v siedmej fáze. Ako dodal, rezort školstva pripravuje informačnú kampaň, aby vysvetlili, prečo je dôležité sa očkovať. Učitelia by sa podľa Gröhlinga mohli v priebehu mesiaca až dvoch dostať na rad s očkovaním. Ako dodal, približne do týždňa by mali mať k dispozícii vyše 100 000 respirátorov pre učiteľov.



Gröhling: RÚVZ môže v školách so zlou situáciou vyučovanie prerušiť





Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu v školách, kde bude zlá epidemiologická situácia, vyučovanie prerušiť. Zároveň sa spustí aj školský semafor. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.