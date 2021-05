Ústavný súd by mal podľa Kolíkovej posúdiť otázku referenda, je v rozpore s princípmi právneho štátu

Spochybniť by sa mohli každé voľby

Podobná situácia bola aj v Česku

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Záležitosť prípadného referenda o predčasných voľbách by mal posúdiť Ústavný súd SR. Skonštatovala to v pondelok ministerka spravodlivosti Za ľudí ).Podľa ministerky v tejto súvislosti totiž existuje argument „predvídateľnosti", teda, že parlament má fungovať štyri roky, a keď ľudia idú k voľbám, volia si zástupcov na štyri roky.„To znamená, že takáto otázka, ja vnímam, je vlastne v rozpore s princípmi právneho štátu. Keď predpokladáme, že jednotlivé ústavné inštitúcie tu nejak fungujú a nie je možné zmeniť výsledok na základe toho, že sa nám nepáči, ako to práve dopadlo," povedala ministerka s tým, že takto by bolo možné spochybniť každé voľby napríklad už mesiac po ich konaní.„Tých 350 000 podpisov sa dá povedať, že sa vždy nájde," uviedla Kolíková s tým, že takáto situácia by spôsobovala v štáte chaos.Podľa vicepremiérky a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je v ústave jasne uvedené, že poslanec je volený na štyri roky. „Takáto situácia už nastala aj v Českej republike, kde sa ústavný súd jasne proti tomuto vyjadril," dodala.Petičný výbor v pondelok v podateľni Prezidentského paláca odovzdal petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Tá obsahuje vyše 600-tisíc podpisov. Podľa zástupcov petičného výboru ide o najrýchlejšie vyzbieranú občiansku petíciu v histórii Slovenska. Dokumenty od petičného výboru prevzal Metod Špaček , vedúci kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej