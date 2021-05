Čaputová už má petíciu o predčasných voľbách, na hárkoch je viac ako 600-tisíc podpisov

aktualizované 3. mája 11:57



Čaputová bude k petícii pristupovať zodpovedne

Rozhodovať budú o skrátení volebného obdobia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2021 (Webnoviny.sk) -Petičný výbor v pondelok v podateľni Prezidentského paláca odovzdal petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách . Tá obsahuje vyše 600-tisíc podpisov.Podľa zástupcov petičného výboru ide o najrýchlejšie vyzbieranú občiansku petíciu v histórii Slovenska. Dokumenty od petičného výboru prevzal Metod Špaček , vedúci kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej „Prezidentka Zuzana Čaputová si ctí petičné právo ako najvyšší prejav vôle občanov a k petícii bude pristupovať maximálne zodpovedne. Lehoty, ktoré jej z ústavy od dnes začínajú plynúť, nebude nijakým spôsobom naťahovať," uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec. Dodal, že na overovaní podpisov bude pracovať viac ako 50 zamestnancov Kancelárie prezidenta SR. Prezidentka sa k ďalšiemu postupu vyjadrí až vtedy, keď sa podarí overiť minimálne 350-tisíc podpisov.Pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa podpísalo približne 600-tisíc obyvateľov Slovenska. Má obsahovať otázku, či ľudia súhlasia s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie NR SR tak, aby sa voľby do NR SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda.Referendum na Slovensku môže vyhlásiť prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia. Slovenská ústava prezidentku k vyhláseniu referenda nezaväzuje. Tá ho vôbec nemusí vyhlásiť.