Ústavný súd ešte môže zrušiť celú novelu Trestného zákona, pripomína Dostál (video)

Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu podnety týkajúce sa koaličnej novely Trestného zákona. Vyplýva to z uznesenia súdu po štvrtkovom zasadnutí pléna. Zároveň súd rozhodol o pozastavení účinnosti niektorých častí novely.



Podľa zdroja agentúry SITA, ktorý si neželal byt menovaný, by sa pozastavené časti mali týkať znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích lehôt za niektoré trestné činy. Takisto sa pozastavené časti týkajú navrhovanej kompetencie ministra spravodlivosti zasahovať do schválených dohôd o vine a treste. Pozastavené časti sa netýkajú zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.





29.2.2024 (SITA.sk) - Ústavný súd ÚS SR ) môže ešte vyhlásiť za protiústavnú, a tým zrušiť celú novelu Trestného zákona . Na tlačovej besede to vo štvrtok pripomenul opozičný poslanec Ondrej Dostál SaS ) s tým, že súd prijal podnety o možnej protiústavnosti novely na ďalšie konanie v celom rozsahu. Reagoval tým, na vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu , podľa ktorého je nepozastavenie účinnosti zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry úspechom koalície.Dostál však zdôraznil, že ústavný súd momentálne pozastavil účinnosť len tých častí novely, ktoré, „keby nadobudli účinnosť, mohli byť ohrozené práva a slobody“.Podľa Dostálovej straníckej kolegyne Márie Kolíkovej ústavný súd vyslal svojím rozhodnutím signál, že „víťaz nemôže všetko“.„V kritických chvíľach sa ukázal ako silná inštitúcia pre demokraciu,“ skonštatovala Kolíková. Exministerka spravodlivosti osobitne ocenila rýchlosť a včasnosť rozhodnutia súdu. Dodala, že očakáva bezodkladné zverejnenie uznesenia ÚS SR v Zbierke zákonov.