Koalícii sa nepodarilo rozložiť právny štát, reaguje Korčok

Novelu Trestného zákona schválila koalícia v štvrtok 8. februára. Hlava štátu sa v piatok 16. februára rozhodla novelu Trestného zákona podpísať. Súčasne podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely. Zároveň podala návrh na pozastavenie jej účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Vládna koalícia v súčasnosti naťahuje čas a odmieta zverejniť novelu trestných kódexov v Zbierke zákonov.





29.2.2024 (SITA.sk) - Koalícii sa nepodarilo rozložiť právny štát, reagoval kandidát na prezidenta Ivan Korčok na rozhodnutie Ústavného súdu SR o pozastavení účinnosti niektorých častí novely Trestného zákona.„Je to dôležitá správa, pretože síce sa koalícia snaží rozložiť právny štát, ale kým sú tu funkčné a nezávislé inštitúcie, nebudú to mať také jednoduché. Je to ďalší dôkaz, prečo je taká podstatná mocenská rovnováha a prečo nesmú získať absolútnu moc. Spoločne im v tom vieme zabrániť. Verím, že sa politici vládnej koalície zdržia útokov na ústavný súd a budú konať v súlade s Ústavou SR." uviedol Korčok.