Ústavný súd nariadil prepustiť z väzby advokáta Ribára, Fico hovorí o hanbe pre špeciálnu prokuratúru (video)

Podmienky kolúznej väzby treba upraviť

Podporovanie zločineckej skupiny

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR) vo veci advokáta Martina Ribára je diskvalifikáciou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) . Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) ÚS SR nálezom zo štvrtka 13. mája skonštatoval, že Najvyšší súd SR svojím uznesením vo veci väzby obvineného porušil jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy SR a právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Toto uznesenie bolo ústavným súdom zrušené a zároveň Najvyššiemu súdu SR prikázal, aby advokáta prepustil bezodkladne z väzby na slobodu.„Toto rozhodnutie je veľmi závažné, a to nielen kvôli jeho obsahu, ale aj v tom, že nám dáva obraz, ako dnes funguje polícia, prokuratúra a súdy pri rozhodovaní o vzatí do väzby. Poukazuje tým na ohavnosti, ktoré sa na ľuďoch v slovenskom väzenskom systéme dejú posledný rok," priblížil Fico.Verdikt ÚS SR je podľa neho správny, nepovažuje ho však za prelomový, ale skôr za zahanbujúci pre špeciálnu prokuratúru a ŠTS. „Aj tento nález ústavného súdu je potvrdením toho, že musíme upraviť podmienky kolúznej väzby," doplnil šéf Smeru-SD s tým, že za to musí niekto niesť zodpovednosť.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal koncom apríla na ŠTS v Pezinku obžalobu na advokáta Ribára. Obžaloba sa podľa prokuratúry týka zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu krivej výpovede a krivej prísahy, spáchaného formou účastníctva a zločinu vydierania.Polícia zadržala advokáta Martina Ribára. v októbri 2019 v rámci akcie Apač. Počas nej zadržali spolu 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. ŠTS advokáta spolu s ďalšími obvinenými vzal do väzby 30. októbra 2019. Rozhodnutie Ústavného súdu SR v tejto veci uvítala aj Slovenská advokátska komora (SAK).