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10. septembra 2026
Ústavný súd nespochybnil dvojinštančnosť disciplinárnych konaní, zdôraznilo Suskovo ministerstvo
Tagy: Novela zákona o sudcoch
Ministerstvo spravodlivosti zareagovalo na rozhodnutie Ústavného súdu o koaličnej novele zákona o sudcoch. Ústavný súd SR v rámci rozhodnutia o ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti zareagovalo na rozhodnutie Ústavného súdu o koaličnej novele zákona o sudcoch.
Ústavný súd SR v rámci rozhodnutia o koaličnej novele zákona o sudcoch a prísediacich nespochybnil zavedenie dvojinštančnosti disciplinárnych konaní. V stanovisku to zdôraznilo Ministerstvo spravodlivosti SR.
Dvojinštančné disciplinárne konanie je podľa rezortu kľúčové pre spravodlivosť, dôveryhodnosť a právnu istotu pri rozhodovaní o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov.
„Možnosť, aby bolo rozhodnutie nezávisle preskúmané v druhom stupni, nie je formalita. Je to jedna zo základných poistiek proti omylu, svojvôli či nesprávnemu právnemu posúdeniu. Práve pri disciplinárnych konaniach, ktoré môžu mať zásadný vplyv na profesijný aj osobný život sudcu, prokurátora, notára či exekútora, je takáto garancia mimoriadne dôležitá,“ zdôraznilo ministerstvo.
Doplnilo, že ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Celkovo rozhodnutie ÚS SR rezort berie na vedomie.
„Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nedisponujeme odôvodnením tohto rozhodnutia, komplexné stanovisko budeme vedieť zaujať až po jeho doručení a preštudovaní,“ dodalo ministerstvo spravodlivosti.
Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna v stredu 9. septembra rozhodol, že niektoré ustanovenia vládnej novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorou sa novelizoval aj disciplinárny súdny poriadok, nie sú v súlade s ústavou. Podnet na ústavný súd v tejto súvislosti podalo 31 opozičných poslancov parlamentu. Členom disciplinárneho senátu môže byť na základe novely aj sudca z radov sudcov všeobecných súdov.
„Navrhovaná zmena, aby do disciplinárnych senátov Súdna rada SR volila profesionálnych sudcov z iných súdov, je v rozpore ústavou a princípom nezlučiteľnosti funkcií,“ zdôraznilo ešte minulý rok sudcovské združenie Za otvorenú justíciu s tým, že nová úprava zároveň vylučuje z rozhodovania sudcov Najvyššieho správneho súdu SR s kratšou ako desaťročnou praxou, hoci boli na tento súd riadne pridelení Súdnou radou SR. Ide preto o zásah do právomocí Súdnej rady SR a popretie princípu zákonného sudcu.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd nespochybnil dvojinštančnosť disciplinárnych konaní, zdôraznilo Suskovo ministerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Ústavný súd SR v rámci rozhodnutia o koaličnej novele zákona o sudcoch a prísediacich nespochybnil zavedenie dvojinštančnosti disciplinárnych konaní. V stanovisku to zdôraznilo Ministerstvo spravodlivosti SR.
Jedna zo základných poistiek proti omylu
Dvojinštančné disciplinárne konanie je podľa rezortu kľúčové pre spravodlivosť, dôveryhodnosť a právnu istotu pri rozhodovaní o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov.
„Možnosť, aby bolo rozhodnutie nezávisle preskúmané v druhom stupni, nie je formalita. Je to jedna zo základných poistiek proti omylu, svojvôli či nesprávnemu právnemu posúdeniu. Práve pri disciplinárnych konaniach, ktoré môžu mať zásadný vplyv na profesijný aj osobný život sudcu, prokurátora, notára či exekútora, je takáto garancia mimoriadne dôležitá,“ zdôraznilo ministerstvo.
Disciplinárne konanie musí byť zákonné aj nestranné
Doplnilo, že ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Celkovo rozhodnutie ÚS SR rezort berie na vedomie.
„Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nedisponujeme odôvodnením tohto rozhodnutia, komplexné stanovisko budeme vedieť zaujať až po jeho doručení a preštudovaní,“ dodalo ministerstvo spravodlivosti.
Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna v stredu 9. septembra rozhodol, že niektoré ustanovenia vládnej novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorou sa novelizoval aj disciplinárny súdny poriadok, nie sú v súlade s ústavou. Podnet na ústavný súd v tejto súvislosti podalo 31 opozičných poslancov parlamentu. Členom disciplinárneho senátu môže byť na základe novely aj sudca z radov sudcov všeobecných súdov.
„Navrhovaná zmena, aby do disciplinárnych senátov Súdna rada SR volila profesionálnych sudcov z iných súdov, je v rozpore ústavou a princípom nezlučiteľnosti funkcií,“ zdôraznilo ešte minulý rok sudcovské združenie Za otvorenú justíciu s tým, že nová úprava zároveň vylučuje z rozhodovania sudcov Najvyššieho správneho súdu SR s kratšou ako desaťročnou praxou, hoci boli na tento súd riadne pridelení Súdnou radou SR. Ide preto o zásah do právomocí Súdnej rady SR a popretie princípu zákonného sudcu.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd nespochybnil dvojinštančnosť disciplinárnych konaní, zdôraznilo Suskovo ministerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Novela zákona o sudcoch
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