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10. septembra 2026
Organizácie vyzývajú EÚ na koniec otravných cookie bannerov na weboch
Tagy: Cookies Súbory cookies
Koalícia chce, aby si používatelia mohli nastaviť svoje preferencie ochrany súkromia raz v prehliadači alebo zariadení a weby ich následne automaticky rešpektovali. Koalícia 19 organizácií občianskej ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Koalícia chce, aby si používatelia mohli nastaviť svoje preferencie ochrany súkromia raz v prehliadači alebo zariadení a weby ich následne automaticky rešpektovali.
Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie bannerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa neho nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali.
Koalícia požaduje, aby EÚ zachovala toto riešenie v pripravovanej reforme pravidiel ochrany údajov. V liste Európskej komisii, členským štátom a poslancom Európskeho parlamentu vyzvala na ukončenie „otravných a zavádzajúcich cookie bannerov“. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke.
Cookies umožňujú okrem iného sledovať správanie používateľov na internete a spoločnosti ich využívajú na cielenie personalizovanej reklamy. Európska komisia vlani navrhla reformu pravidiel ochrany údajov, ktorá počítala s možnosťou centrálne nastaviť preferencie používateľa a prenášať ich automaticky jednotlivým webovým stránkam.
Členské štáty však namietajú proti ustanoveniu, ktoré by podľa koalície umožnilo používateľom nastaviť „preferencie ochrany súkromia raz a potom už len veľmi zriedka vidieť ďalší banner“. Koalícia preto žiada, aby táto časť návrhu zostala zachovaná aj počas ďalšieho legislatívneho procesu.
„Neexistuje žiadne opodstatnené odôvodnenie na vypustenie návrhu Komisie a zachovanie súčasnej katastrofy s cookie bannermi,“ uviedla Ursula Pachlová z Európskeho centra pre digitálne práva známeho ako Noyb.
Reforma ešte nie je schválená. Jej konečnú podobu musia dohodnúť Európsky parlament a 27 členských štátov EÚ, takže navrhovaný systém automatického rešpektovania preferencií používateľov sa počas rokovaní môže zmeniť.
Zdroj: SITA.sk - Organizácie vyzývajú EÚ na koniec otravných cookie bannerov na weboch © SITA Všetky práva vyhradené.
Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie bannerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa neho nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali.
Koalícia požaduje, aby EÚ zachovala toto riešenie v pripravovanej reforme pravidiel ochrany údajov. V liste Európskej komisii, členským štátom a poslancom Európskeho parlamentu vyzvala na ukončenie „otravných a zavádzajúcich cookie bannerov“. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke.
Cookies umožňujú okrem iného sledovať správanie používateľov na internete a spoločnosti ich využívajú na cielenie personalizovanej reklamy. Európska komisia vlani navrhla reformu pravidiel ochrany údajov, ktorá počítala s možnosťou centrálne nastaviť preferencie používateľa a prenášať ich automaticky jednotlivým webovým stránkam.
Členské štáty však namietajú proti ustanoveniu, ktoré by podľa koalície umožnilo používateľom nastaviť „preferencie ochrany súkromia raz a potom už len veľmi zriedka vidieť ďalší banner“. Koalícia preto žiada, aby táto časť návrhu zostala zachovaná aj počas ďalšieho legislatívneho procesu.
„Neexistuje žiadne opodstatnené odôvodnenie na vypustenie návrhu Komisie a zachovanie súčasnej katastrofy s cookie bannermi,“ uviedla Ursula Pachlová z Európskeho centra pre digitálne práva známeho ako Noyb.
Reforma ešte nie je schválená. Jej konečnú podobu musia dohodnúť Európsky parlament a 27 členských štátov EÚ, takže navrhovaný systém automatického rešpektovania preferencií používateľov sa počas rokovaní môže zmeniť.
Zdroj: SITA.sk - Organizácie vyzývajú EÚ na koniec otravných cookie bannerov na weboch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cookies Súbory cookies
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