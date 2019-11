Ústavný súd posúdi ústavnosť novely Civilného mimosporového poriadku

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 27. novembra (TASR) – Ústavný súd SR posúdi ústavnosť kontroverznej novely zákona o Civilnom mimosporovom poriadku, ktorú Národná rada (NR) SR schválila v máji tohto roka. Novelu napadla skupina 31 opozičných poslancov. Na stredajšom neverejnom zasadnutí pléna ÚS prijal ich návrh na ďalšie konanie, zároveň však nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého ustanovenia.Novelou pribudla do Civilného mimosporového poriadku možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Právnu normu vetoval vtedajší prezident SR Andrej Kiska, parlament ju však opätovne schválil.Novelu predložili nezaradení poslanci Martina Šimkovičová a Peter Marček. Cieľom zákona je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.Podľa opozície je novela v rozpore s Ústavou SR, Chartou základných práv Európskej únie, Dohovorom o právach dieťaťa, Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí či Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.