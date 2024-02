Ústavný súd spojil podanie od Čaputovej a opozície v súvislosti s novelou Trestného zákona

Zmena trestných kódexov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie a hnutie Slovensko podali 20. februára podnet na Ústavný súd SR v prípade novely Trestného zákona. Poslanci namietajú nesúlad schválených zmien v parlamente. Ako ďalej informovala poslankyňa Mária Kolíková (SaS), podnet má viac ako 80 strán a obsahuje pripomienky, ako napr. nesplnenie podmienky skráteného legislatívneho konania, spôsob prerokovania novely a hlasovanie o nej, ale aj obsah právnej úpravy.





27.2.2024 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR spojil podanie od prezidentky Zuzany Čaputovej a podania od dvoch skupín poslancov Národnej rady (NR) SR v súvislosti s novelou Trestného zákona do spoločného konania. Ako informovala hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová , súd tak rozhodol na neverejnom zasadnutí pléna.„Toto uznesenie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky," uvádza sa v tlačovej správe.Novelu Trestného zákona schválila koalícia v NR SR vo štvrtok 8. februára. Následne ju mal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD ) podpísať a doručiť prezidentke Zuzane Čaputovej do prezidentského paláca, ktorá novelu mohla buď podpísať, alebo vetovať.Fico však zmenu trestných kódexov do podateľne zaslal až po šiestich dňoch od jej schválenia v parlamente, teda 14. februára. Hlava štátu sa v piatok 16. februára rozhodla novelu Trestného zákona podpísať.Súčasne podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely. Zároveň podala návrh na pozastavenie účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Hnutie Progresívne Slovensko 19. februára informovalo, že pripravilo na Ústavný súd podnet na preskúmanie novely Trestného zákona, v ktorom rovnako ako prezidentka Zuzana Čaputová žiada pozastavenie účinnosti.„Novela nemôže vstúpiť do účinnosti ani na jediný deň, inak napácha nezvratné škody pre spoločnosť,“ vyhlásil predseda PS a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka. Ako ďalej vtedy povedal, hnutie má k dispozícií potrebných 30 poslancov a poslankýň na podanie podnetu.