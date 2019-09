Ústavný súd v Košiciach po štvrtýkrát otvoril svoje brány verejnosti

Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach 27. septembra 2019. Na snímke návštevníčku sa pozerajú na Ústavu SR v Sieni nezávislosti. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach 27. septembra 2019. Na snímke nádvorie súdu. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. septembra (TASR) – Pozrieť si priestory Ústavného súdu (ÚS) SR, ktoré sú inak verejnosti nedostupné, mohla verejnosť v piatok dopoludnia. Deň otvorených dverí (DOD) Ústavného súdu SR sa v Košiciach konal štvrtýkrát.Záujemcovia mohli vidieť napríklad pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú prevažne verejné zasadnutia senátov a pléna Ústavného súdu. Okrem toho mohli navštíviť aj Sieň nezávislosti, v ktorej sa konajú neverejné zasadnutia pléna ÚS, ako i kanceláriu predsedu Ústavného súdu. Mali tiež možnosť vyskúšať si talár sudcu, nahliadnuť do kroniky alebo sa oboznámiť s dielami známych umelcov najmä z východného Slovenska, ktoré sú umiestnené v priestoroch Ústavného súdu.povedal pre médiá predseda ÚS SR Ivan Fiačan, ktorý zároveň odovzdal ceny výhercom literárnej a výtvarnej súťaže.DOD otvoril súbor Odrobinka pracujúci na Základnej umeleckej škole Bernolákova v Košiciach svojím predstavením na tému spravodlivosť. Návštevníkom, ktorými boli prevažne študenti, sa prihovoril aj predseda ÚS.povedal Fiačan vo svojom príhovore v nadväznosti na tohtotýždňové zvolenie zvyšného počtu kandidátov poslancami NR SR. Do funkcie ich má vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.ÚS podľa jeho slov pripravuje nový rokovací a spravovací poriadok, vďaka ktorému by sa okrem predsedu, podpredsedu a hovorcu verejne vyjadroval aj predseda senátu alebo ním poverený sudca, spravidla sudca spravodajstva. „uzavrel Fiačan.