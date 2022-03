Ústavný súd vyhovel sťažnosti mesta Košice, spor s parkovacou spoločnosťou EEI pokračuje

Mesto je presvedčené o neplatnosti zmluvy

Krajský súd sa argumentmi Košíc nezaoberal

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Senát Ústavného súdu SR vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice v prípade sporu s parkovacou spoločnosťou EEI . Informoval o tom Magistrát mesta Košice.„Sme presvedčení o tom, že parkovanie patrí a má patriť Košičanom. Dlhodobo sme kritizovali, že výnosy z parkovného majú skončiť vo vreckách bratislavskej firmy a trvali sme na tom, aby zostali v našom meste a investovali sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach. Vítame rozhodnutie ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie krajského súdu o zrušení medzitýmneho rozsudku,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček Mesto je od začiatku presvedčené o neplatnosti celej zmluvy s EEI z roku 2012. Ako upozornil Polaček, v cestnom zákone je jednoznačne uvedené, že samospráva si môže vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení explicitne stanoviť spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacieho systému."My sme to urobili spôsobom, že to bude zabezpečovať mesto Košice. Začiatkom roka 2019 sme preto prebrali parkovací systém v meste do svojich rúk a uskutočnili sme aj viaceré kroky, aby mohol začať fungovať. Z tohto dôvodu veríme, že krajský súd zoberie do úvahy naše právne názory a rozhodne v prospech mesta," dodal košický primátor.Mesto Košice podalo proti spoločnosti EEI v novembri 2018 žalobu na vypratanie nehnuteľností a na zaplatenie finančnej náhrady približne 3,5 milióna eur, vychádzajúc z tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy. Žaloba bola podaná na Okresný súd Košice I, ktorý v októbri 2019 rozhodol medzitýmnym rozsudkom o tom, že návrh EEI na prerušenie konania zamieta a určil, že nájomná zmluva vrátane dodatkov je neplatná. Spoločnosť EEI proti medzitýmnemu rozsudku podala odvolanie.V auguste 2020 Krajský súd v Košiciach zrušil medzitýmny rozsudok a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Podľa názoru krajského súdu rozsudok okresného súdu nemal v tomto štádiu konania obsahovať výrok o zamietnutí návrhu na prerušenie konania, pričom argumentmi mesta Košice či EEI o platnosti zmluvy sa vôbec nezaoberal.Keďže mesto Košice považovalo rozhodnutie krajského súdu za prekvapivé, aj so zreteľom na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR za nesprávne, napadlo ho ústavnou sťažnosťou. Ústavný súd jej vyhovel v marci 2022 a krajský súd tak bude musieť opäť rozhodovať o odvolaní EEI voči medzitýmnemu rozsudku.