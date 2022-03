Bielorusko si pripravuje zámienku pre vstup do vojny na Ukrajine, tvrdia Američania aj NATO

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty a Organizácia severoatlantickej zmluvy (NATO) tvrdia, že Bielorusko by sa „čoskoro" mohlo pripojiť k Rusku vo vojne proti Ukrajine. Ako uviedli predstavitelia USA a NATO pre spravodajský web CNN, Bielorusko už podniká kroky, aby tak učinilo.Je čoraz „pravdepodobnejšie", že Bielorusko vstúpi do vojny, uviedol v pondelok nemenovaný vojenský predstaviteľ NATO. „ Putin potrebuje podporu. Čokoľvek by mu pomohlo," poznamenal.Aj zdroje z prostredia bieloruskej opozície tvrdia, že bieloruské jednotky s tisíckami vojakov sú pripravené v najbližších dňoch vstúpiť na Ukrajinu. Predstaviteľ NATO uviedol, že Bielorusko v týchto dňoch „pripravuje pôdu pre ospravedlnenie svojej ofenzívy proti Ukrajine".Predstaviteľ NATO nekonkretizoval, ako by Bielorusko mohlo zasiahnuť do vojny, ale podotkol, že Rusko má záujem o prerušenie vojenskej pomoci NATO na Ukrajinu cez jej západné hranice.