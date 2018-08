Ústavný súd vyslovil v prvom polroku dvakrát porušenie práv maloletých

Na archívnej snímke v Košiaciach budova Ústavného súdu SR. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 9. augusta (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR vyslovil v prvom polroku tohto roka v dvoch nálezoch porušenie práv maloletých detí a v 13 nálezoch porušenie práva na osobnú slobodu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.V danom období bolo ÚS doručených 18 sťažností týkajúcich sa porušenia práv maloletých detí.spresnila Ferencová s tým, že ide o Okresný súd (OS) Trnava a OS Nitra. Prípady sa týkali vymoženia výživného.V prípade konania na OS Trnava nie je rozhodnuté o námietkach proti exekúcii ani po troch rokoch od ich doručenia okresnému súdu a OS Nitra bol nečinný viac ako dva roky.objasnila predsedníčka ÚS Ivetta Macejková. V týchto konaniach ÚS priznal sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 3000 eur.Čo sa týka porušenie základného práva na osobnú slobodu alebo práva na slobodu a bezpečnosť, ÚS bolo v prvom polroku doručených 70 podaní a v sledovanom období v 13 nálezoch vyslovil porušenie týchto práv. Odporcami boli v troch konaniach Krajský súd (KS) Banská Bystrica, v troch konaniach KS Prešov, z toho jeden spolu s OS Svidník, v dvoch OS Prešov a po jednom OS Bardejov, OS Bratislava I, OS Bratislava II, OS Bratislava IV a KS v Trnave spolu s OS Galanta. ÚS v šiestich nálezoch priznal sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 4500 eur.ÚS zistil, že OS Bardejov potreboval 41 dní na to, aby KS v Prešove predložil súdny spis spoločne s odôvodnenou sťažnosťou sťažovateľa proti jeho uzneseniu, ktorým bol sťažovateľ vzatý do väzby. V ďalšom prípade od doručenia žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu OS Bratislava I do predloženia spisu KS v Bratislave uplynulo 61 dní.Ako Macejková pripomenula, väzba je jedným z najzávažnejších zásahov do osobnej slobody a do práv obvineného, a preto si vyžaduje neustálu súdnu kontrolu jej ústavnosti a zákonnosti.uzavrela.