Verejnosť môže nominovať osobnosti či kolektívy na Cenu PSK

Prešov, ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 9. augusta (TASR) - Významné osobnosti či kolektívy regiónu môžu za svoje mimoriadne zásluhy získať Cenu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Návrhy na nominácie môže podať aj verejnosť, a to do 30. septembra.V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Návrhy môže poslať ktorýkoľvek občan na adresu Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.Ako informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu PSK, laureátov schvaľuje krajské zastupiteľstvo na základe odporučenia komisie pre udeľovanie verejných ocenení. Cena sa udeľuje za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského života. Samotné ocenenie predstavuje umelecké dielo – gotickú bránu s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov.Od roku 2004 ocenil kraj napríklad aj prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, horolezca Petra Šperku, in memoriam, Prešovskú univerzitu, kardinála Jozefa Tomka, folklórny súbor Šarišan, lyžiara Adama Žampu, Ľubovniansku nemocnicu, olympionikov Ladislava a Petra Škantárovcov či Gréckokatolícku charitu v Prešove.Osobnosti a inštitúcie, ktoré prispeli k oživeniu ekonomiky, propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského života či materiálnych hodnôt, navrhuje a oceňuje aj župan. Vlani si Cenu predsedu PSK – voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami, odniesol automobilový pretekár Igor Drotár, historička a autorka mnohých odborných prác i beletrie Nora Baráthová a folklorista Štefan Štec.Ocenenie symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Autorkou oboch diel je akademická sochárka Eva Fišerová.PSK udelí v tomto roku ocenenia už po 15. raz. Slávnostný galaprogram sa uskutoční tradične v decembri na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.