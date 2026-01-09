Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. januára 2026

Ústavný súd žiada Súdny dvor EÚ o výklad práva, verdikt môže ovplyvniť aj prípad Kočnera


Ústavný súd SR sa koncom roka 2025 nečakane obrátil na Súdny dvor Európskej únie s tzv. prejudiciálnou ...



gettyimages 1207748593 scaled e1700052383376 676x438 9.1.2026 (SITA.sk) - Ústavný súd SR sa koncom roka 2025 nečakane obrátil na Súdny dvor Európskej únie s tzv. prejudiciálnou otázkou týkajúcou sa aplikácie zásady lex mitior (latinsky „miernejší zákon“), ktorá hovorí o použití priaznivejšieho právneho predpisu.

Iný prípad


Informoval o tom denník Sme s tým, že odpoveď môže ovplyvniť aj prípad Mariana Kočnera, ktorý si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Aj keď sa prejudiciálna otázka týka iného prípadu, podľa denníka ide v tomto prípade o princípy, ktorých sa domáha aj Kočner.

Súdny dvor EÚ podľa Sme o danej problematike už raz rozhodol, verdikt sa však týkal prípadu z oblasti správneho, nie trestného práva. Najvyšší súd SR následne dospel k záveru, že rozsudok súdneho dvora vo veci Baji Trans, s. r. o., týkajúci sa pokuty pre vodiča kamióna, je v trestnom konaní neaplikovateľný.

Zmenková kauza


„Krátko pred Vianocami však ústavný súd informoval, že sa na Luxemburg s obdobnou otázkou o zmiernených trestoch predsa len obráti znova. Tentoraz sa už konkrétne pýta na trestné prípady,“ uviedol denník Sme. V prípade obdobného rozhodnutia by podľa denníka bol najvyšší súd prakticky prinútený vyhovieť dovolaniu Kočnera v zmenkovej kauze.

„Znamenalo by to zrušenie 19-ročného právoplatného trestu, ktorý dostal rovnako ako jeho komplic Pavol Rusko, za falšovanie zmeniek televízie Markíza, a nové kolo súdneho procesu,“ napísal denník.

Sme tiež pripomína, že po spornej koaličnej novele trestných kódexov by dvojici po novom nehrozilo 12 až 20 rokov väzenia ako pôvodne, ale len päť až 12 rokov. „Kočner je za mrežami už od júna 2018 a dnes 62-ročný odsúdený by teda prakticky okamžite mohol žiadať o podmienečné prepustenie,“ dodalo Sme.


Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd žiada Súdny dvor EÚ o výklad práva, verdikt môže ovplyvniť aj prípad Kočnera © SITA Všetky práva vyhradené.

