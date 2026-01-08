Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Autobus v martinskom okrese zrazil dieťa na priechode pre chodcov, cestujúci neutrpeli zranenia


V obci Košťany nad Turcom (okres Martin) v popoludňajších hodinách autobus zrazil na priechode pre chodcov dieťa. Ako na sociálnej sieti uviedlo



titulka martin 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - V obci Košťany nad Turcom (okres Martin) v popoludňajších hodinách autobus zrazil na priechode pre chodcov dieťa. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, k nehode došlo na ceste č. III/2141, po ktorej vodič viedol autobus značky Iveco v smere od obce Žabokreky. Z dosiaľ presne nezistených príčin zachytil maloletú osobu na priechode pre chodcov.


Dieťa ostalo zakliesnené pod ľavou časťou autobusu. Utrpelo zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice. Vodič autobusu sa podrobil dychovej skúške ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti psychotropných alebo omamných látok s negatívnym výsledkom," uviedla polícia. Doplnila, že čase nehody bolo v autobuse osem cestujúcich, nikto z nich sa nezranil. Okolnosti a presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Autobus v martinskom okrese zrazil dieťa na priechode pre chodcov, cestujúci neutrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.

