Ústredný krízový štáb rokuje o opatreniach, uvažuje o štátnej karanténe i prísnejšej kontrole hraníc

Do úvahy opäť pripadá zavedenie štátnej karantény. Ako uviedol pred rokovaním Ústredného krízového štábu infektológ Vladimír Krčméry, pre tých, ktorí sa budú vracať zo zahraničia, by mohla byť na výber štátna karanténa, prípadne hotelové ubytovanie.



Kompetentní sa podľa Krčméryho musia dohodnúť na opatreniach, ktoré fungovali v prvej vlne pandémie.

Dáta od operátorov

Rizikový delta variant

17.6.2021 -„Čo sa týka vycestovania, tam ľudia nebudú mať problém, otázka je, či budú môcť pricestovať naspäť,“ povedal infektológ. Odporučil by preto radšej dovolenky na Slovensku, poprípade v zahraničí, avšak v krajinách, odkiaľ sa ľudia vedia rýchlo vrátiť autom.Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak si myslí, že by sa mal sprísniť monitoring na hraniciach. Ako povedal pred rokovaním Ústredného krízového štábu, pravidlá by sa podľa neho mali upraviť takým spôsobom, aby štát vedel o prípadnom zavlečení delta variantu koronavírusu. Následne by sa mohli prijať potrebné opatrenia.S kontrolou prichádzajúcich občanov by mohli pomôcť dáta mobilných operátorov či pravidelnejšie preverovanie na slovenských hraniciach. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS). Dodal, že Slovensko rokuje aj s okolitými krajinami o dôslednejšej kontrole hraníc a letísk.„Napriek tomu, že sme si mysleli, že zelené krajiny budú cez leto bezpečné, nemusí to tak byť. Ja sa veľmi ospravedlňujem každému občanovi, ktorý to pochopil tak, že zelená krajina bude už zelenou navždy. To sa môže zo dňa na deň zmeniť,“ povedal Klus. Upozornil všetkých, ktorí cestujú mimo Slovensko, že sa môžu vrátiť do úplne iných podmienok, než za akých odchádzali.Za rizikové považuje Krajniak to, že sa delta variant šíri v Portugalsku. „Pár kilometrov od našich hraníc bol pred dvoma dňami futbalový zápas, kde bolo niekoľko tisíc portugalských fanúšikov,“ podotkol. Dobré by bolo podľa neho urobiť skríningové opatrenia, aby epidemiológovia zistili, do akej miery je tento variant koronavírusu prítomný na Slovensku.K nemu sa pridáva aj Klus, podľa ktorého na Slovensko môže prísť tento variant a hrá sa len o čas, preto sa by sa malo zaočkovať čo najviac ľudí. Ako riziko teraz vníma aj futbalový zápas v rámci Majstrovstiev Európy vo futbale medzi Portugalskom a Maďarskom v Budapešti, na ktorý mohli vycestovať aj slovenskí občania.