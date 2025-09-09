|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
|Denník - Správy
Kultúra Knižné novinky
09. septembra 2025
Úsvit žrebovania. Prečo si novú knihu z univerza Hry o život nemôžete nechať ujsť?!
Ak milujete temnú politiku, manipuláciu masami a morálne pochybnosti ako základ Hry o život, Úsvit žrebovania prináša nové hĺbky.
Suzanne Collins nás berie 24 rokov pred originálny príbeh, na začiatok 50. vydania hier — sú tu Hry štvrťstoročia. Nájdete tu nádej aj zdesenie v osobnosti Haymitcha a v novom pohľade na silu propagandy...
Príbeh sa začína takmer štvrťstoročie pred udalosťami prvého románu. Blíži sa päťdesiaty ročník Hier o život a obvody v Paneme zachváti strach. Tento rok sa totiž konajú Hry štvrťstoročia a na ich počesť si Sídlo vyžiadalo dvojnásobný počet súťažiacich.
Vyžrebovaný Haymitch Abernathy cíti, ako sa mu všetky sny trieštia pred očami. Vytrhnú ho od rodiny a lásky jeho života a odvezú do Sídla s ďalšími tromi vyvolenými z Dvanásteho obvodu. Hneď ako sa Hry začnú, Haymitch pochopí, že je predurčený na neúspech. No niečo v jeho vnútri túži bojovať a chce, aby sa tento boj rozliehal ako ozvena ďaleko za hranice smrtiacej arény.
Príbeh ponúka nový pohľad na Haymitcha Abernathyho. Hrdina originálneho príbehu, ktorý bol vždy tajomný mentor, tu vystupuje ako 16-ročné dieťa z 12. obvodu. Vidíme, ako sa formovala jeho tragédia, prečo odolal, ako prepukol jeho cynizmus a prečo je taký, aký ho poznáme.
Autorka sa v príbehu Úsvit žrebovania venuje témam politickej manipulácie, sily propagandy a nástrahám kontroly spoločnosti v totalitnom režime. O inšpirácii k napísaniu knihy prezradila: „Viedla ma myšlienka škótskeho filozofa Davida Huma o postupnej rezignácií, o tom, ako ľahko je väčšina ovládaná menšinou. Tento príbeh mi tiež umožnil ponoriť sa hlbšie do témy propagandy a do sily tých, ktorí ovládajú naratív. Otázka ‚Je to skutočné alebo nie?‘ mi dnes znie naliehavejšie než kedykoľvek predtým.“
Práve vďaka týmto témam a ich spracovaniu prirovnali v televízii MSNBC Collinsovú k velikánom literatúry Margaret Atwoodovej a Georgevi Orwellovi. „Rovnako, ako ich romány, aj Hry o tróny sa stali súčasťou slovníka – keď sa povie „je to ako hra o život“ všetci vedia, že sa hovorí o prehnanom zasahovaní vlády a diktátorov. Táto séria je súčasťou amerického dystopického literárneho kánonu.“
Fenomenálna séria Hry o životPrvá kniha série Hra o tróny z roku 2008 sa okamžite stala bestsellerom a zaujala tínedžerov aj dospelých. Kniha bola na zozname bestsellerov New York Times viac než 260 týždňov po sebe (teda viac ako päť rokov) a celá séria sa na zozname udržala viac než 360 týždňov. Zo všetkých štyroch kníh série sa predalo vyše 100 miliónov výtlačkov v tlačenej aj digitálnej podobe. Prekladateľské práva boli predané do 55 jazykov.
