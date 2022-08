Usyk so samopalom v ruke bránil svoju vlasť pred Rusmi a teraz je opäť majster sveta v ťažkej váhe

Pred polrokom stál v uliciach Kyjeva so samopalom v ruke odhodlaný brániť svoju vlasť pred Rusmi a teraz je ukrajinský boxer Oleksandr Usyk opäť majster sveta v ťažkej váhe

Zvíťazil na body

V dlhom a náročnom súboji v meste Džida v Saudskej Arábii zdolal Brita Anthonyho Joshuu na body a obhájil svoje opasky organizácií WBA, WBO a IBF. Rovnakému súperovi zobral tituly vlani v septembri v Londýne.

Dvanásť kôl

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -"Toto víťazstvo venujem mojej vlasti, rodine, tímu a všetkým, ktorí bránia našu krajinu. Ďakujem vám veľmi pekne," povedal 35-ročný Usyk, ktorý neprehral ani vo svojom 20. profesionálnom zápase.S Joshuom bojovali dvanásť kôl a napokon sa na stranu Ukrajinca priklonili dvaja z troch rozhodcov. Dvojnásobný majster sveta v ťažkej váhe Joshua prehral tretíkrát vo svojom 27. súboji v kariére."Píše sa tu história. Tento zápas bude pozerať mnoho generácií, najmä to kolo, v ktorom som dostával údery. Ja som však vydržal a využil to vo svoj prospech," pokračoval Usyk, ktorému ešte chýba v zbierke majstrovský opasok organizácie WBC.Jeho majiteľom je Tyson Fury , ktorý už oficiálne ukončil kariéru. "Som si istý, že ešte nie je na dôchodku a že chce so mnou bojovať. Ak nebudem bojovať s ním, tak už s nikým," doplnil Usyk.Joshua vyjadril svojmu súperovi z Ukrajiny poklonu: "Študoval som Ukrajinu a všetkých šampiónov z tvojej úžasnej krajiny. Nikdy som tam nebol a to, čo sa tam deje, nie je dobré. Prosím, zatlieskajte Usykovi za to, že sa stal šampiónom za takých okolností."