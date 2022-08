Forsterovej nevyšlo semifinále na 100 m prekážok podľa predstáv a výkon z rozbehu už nezopakovala (video)

Venovať sa chce obom disciplínam

Bolesť ju obmedzila v rýchlosti

Štyri umiestnenia v TOP 10

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská šprintérka Viktória Forster v nedeľu nenadviazala na sobotňajší výkon z rozbehu a obsadila posledné ôsme miesto v prvom semifinále behu na 100 m prekážok žien na majstrovstvách Európy v atletike, ktoré boli súčasťou Európskych šampionátov v nemeckom Mníchove.Dosiahnutý čas 13,50 s bol jej ôsmy najlepší na tejto trati v kariére a celkovo stačil na 23. miesto z 24 účastníčok semifinálových behov."Včerajší dážď mi priniesol viac šťastia. Dnešný beh mi vôbec nevyšiel podľa predstáv, zakopla som na dvoch prekážkach. Také sú však prekážky, nie vždy vyjdú. Nevenujem sa im ešte tak dlho, aby som mala väčšiu istotu a nekazila ich. V rozcvičke som sa necítila najlepšie, ale na štadióne som si už vychutnávala atmosféru, a to ma naštartovalo. Prekážky som nezvládla ako som chcela, a ani celkovo to nedopadlo dobre. Ešte potrebujem rozvíjať rýchlosť, lebo bez nej sa rýchle prekážky nedajú bežať. Takže sa mienim venovať zatiaľ obom disciplínam. Keď si zlepším prekážkarskú techniku a zrýchlim sa, postupne by prekážky mohli dostať prednosť," uviedla Forster na oficiálnom webe Slovenského atletického zväzu (SAZ). Dvadsaťročná členka ŠK ŠOG Nitra pritom v rozbehu zaznamenala čas 13,19 s, ktorý bol jej druhý najlepší v kariére. V semifinále však podľa jej trénerky nebola zdravotne úplne v poriadku."Žiaľ, Viktórii sa nepodarilo napodobniť to, čo predviedla v rozbehu. Nič sa však nedeje. Obe sme rady, že sa dostala do semifinále. Škoda, že tesne pred štartom, už na hlavnej ploche, pocítila bolesť v slabine a to ju obmedzilo v rýchlosti na prvej prekážke," zhodnotila účinkovanie svojej zverenkyne Katarína Adlerová na webe SAZ.Forster je len druhá slovenská reprezentantka v histórii po Miriam Bobkovej, ktorá sa predstavila na majstrovstvách Európy v disciplíne 100 m prekážok.Slovenská výprava zaznamenala v Mníchove štyri umiestnenia v najlepšej desiatke. O dve sa postaral šprintér Ján Volko, ktorý skončil štvrtý na "stovke" a deviaty na dvojnásobnej trati. O zvyšné dve sa zaslúžili chodci v pretekoch na 35 km - Miroslav Úradník obsadil šiestu a Michal Morvay siedmu pozíciu.