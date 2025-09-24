Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Meniny má Ľuboš, Ľubor
24. septembra 2025

Utajovanie obchodu so zbraňami zo strany rezortu hospodárstva je neprípustné, tvrdí Amnesty International Slovensko


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt napätie na Blízkom východe Vývoz zbraní

Amnesty International Slovensko považuje utajovanie obchodu so zbraňami zo strany ministerstva ...



bp_3332 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Amnesty International Slovensko považuje utajovanie obchodu so zbraňami zo strany ministerstva hospodárstva za neprípustné.


Mimovládna organizácia to uviedla v reakcii na odpovede rezortu hospodárstva, ktoré na rokovaní Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť potvrdilo, že údaje o vývoze zbraní do Izraela sú utajené „zo zahraničnopolitických a bezpečnostných dôvodov“, a tiež uviedlo, že „či utajujeme nulu alebo nejaký nenulový počet, nie je možné povedať“.

Exporty a importy do Izraela


„Ak by Slovensko skutočne nevyvážalo zbrane do Izraela, neexistuje žiaden dôvod takúto ‚nulu‘ tajiť. Utajovať nulu je ale rovnako nepochopiteľné a škodlivé ako utajovať skutočné obchody – v oboch prípadoch ide o vedomú snahu zabrániť verejnej kontrole,“ povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda, podľa ktorého obchod so zbraňami prispieva ku genocíde palestínskeho obyvateľstva.

Ako pokračoval, Slovensko zvolilo úplne opačný prístup ako iné krajiny Európskej únie. Tam vlády nielenže transparentne zverejňujú exporty a importy do Izraela, ale viaceré už prijali aj konkrétne obmedzenia či embargá.

„Slovenská republika namiesto toho mlčí, skrýva údaje a tvári sa, že všetko je v poriadku. Takýto postup je v priamom rozpore s povinnosťami Slovenska podľa medzinárodného práva,“ dodal.

Evidencia importu a exportu zbraní


Rovnako zarážajúce podľa Slobodu je, že ministerstvo hospodárstva otvorene priznalo, že „nemá vedomosť o zámere zaviesť obmedzenia na obchod s výrobkami obranného priemyslu s Izraelom, ani na úrovni EÚ, ani SR“.

Amnesty International Slovensko zároveň upozorňuje, že výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu, ktorú rezort hospodárstva pravidelne zverejňuje, nezachytáva reálne hodnoty obchodov. Zákon upravuje iba obsah výročnej správy, no nie metodiku evidencie skutočných transakcií.

„Je zarážajúce, že neexistuje žiadna metodika, ktorá by jasne a presne popisovala, ako sa evidujú skutočné importy a exporty zbraní. V oblasti obchodu so zbraňami, kde ide priamo o riziko spoluzodpovednosti za vojnové zločiny a genocídu, je subjektívne či svojvoľné vykazovanie štatistík extrémne laxný a mimoriadne nebezpečný prístup,“ uviedol Sloboda s tým, že výročná správa je tak iba prázdnym formálnym dokumentom bez reálnej výpovednej hodnoty.


Zdroj: SITA.sk - Utajovanie obchodu so zbraňami zo strany rezortu hospodárstva je neprípustné, tvrdí Amnesty International Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

