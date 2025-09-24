|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Denník - Správy
24. septembra 2025
Prví žandári by mohli byť pripravení už koncom roka, úspešnosť výcviku bola podľa Kaliňáka vysoká – VIDEO
Tagy: Minister obrany SR žandári
Prvé hliadky Žandárskeho zboru by mohli byť pripravené už koncom roka. Záujem byť súčasťou Žandárskeho zboru je podľa slov ministra obrany
24.9.2025 (SITA.sk) - Prvé hliadky Žandárskeho zboru by mohli byť pripravené už koncom roka. Záujem byť súčasťou Žandárskeho zboru je podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pomerne vysoký. Informoval o tom po výjazdovom rokovaní vlády v Borši. Ako spresnil, privyrobenie si o viac ako 3 000 eur v čistom ročne, je podľa neho atraktívne, čo sa odrazilo aj na záujme stať sa súčasťou Žandárskeho zboru.
Prihlášku si už podalo takmer tisíc vojakov, pričom z policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek je to ďalších 800 ľudí. Podľa ministra sa to tak približuje k dvom tisíckam, čo považuje za dobrý priemer, s ktorým sa dá pracovať. Prvých sto záujemcov už absolvovalo aj výcvik. Úspešnosť bola podľa ministra relatívne vysoká, no našli sa aj takí, ktorý skúškami neprešli a budú si ich musieť zopakovať.
„Myslím si, že budeme pred koncom roka schopní niektoré hliadky dostať do sveta," povedal minister s tým, že žandári budú chrániť špecifické budovy a objekty, ktoré potrebujú ochranu, ako napríklad jadrová elektráreň.
Zdroj: SITA.sk - Prví žandári by mohli byť pripravení už koncom roka, úspešnosť výcviku bola podľa Kaliňáka vysoká – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
