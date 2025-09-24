Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2025

Prví žandári by mohli byť pripravení už koncom roka, úspešnosť výcviku bola podľa Kaliňáka vysoká – VIDEO


Tagy: Minister obrany SR žandári

Prvé hliadky Žandárskeho zboru by mohli byť pripravené už koncom roka. Záujem byť súčasťou Žandárskeho zboru je podľa slov ministra obrany



Zdieľať
68791a0e6efd6405020446 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Prvé hliadky Žandárskeho zboru by mohli byť pripravené už koncom roka. Záujem byť súčasťou Žandárskeho zboru je podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pomerne vysoký. Informoval o tom po výjazdovom rokovaní vlády v Borši. Ako spresnil, privyrobenie si o viac ako 3 000 eur v čistom ročne, je podľa neho atraktívne, čo sa odrazilo aj na záujme stať sa súčasťou Žandárskeho zboru.


Prihlášku si už podalo takmer tisíc vojakov, pričom z policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek je to ďalších 800 ľudí. Podľa ministra sa to tak približuje k dvom tisíckam, čo považuje za dobrý priemer, s ktorým sa dá pracovať. Prvých sto záujemcov už absolvovalo aj výcvik. Úspešnosť bola podľa ministra relatívne vysoká, no našli sa aj takí, ktorý skúškami neprešli a budú si ich musieť zopakovať.

Myslím si, že budeme pred koncom roka schopní niektoré hliadky dostať do sveta," povedal minister s tým, že žandári budú chrániť špecifické budovy a objekty, ktoré potrebujú ochranu, ako napríklad jadrová elektráreň.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Prví žandári by mohli byť pripravení už koncom roka, úspešnosť výcviku bola podľa Kaliňáka vysoká – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR žandári
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Košiciach došlo k nehode autobusu MHD, vodič vyšiel na zvodidlá a narazil do stĺpa
<< predchádzajúci článok
Utajovanie obchodu so zbraňami zo strany rezortu hospodárstva je neprípustné, tvrdí Amnesty International Slovensko

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 