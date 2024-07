Útočiť na deti a civilistov vo vojne je podľa Druckera absolútne neprijateľné, Dolinková ponúkla kapacity NÚDCH

Dolinková ponúkla kapacity NÚDCH

9.7.2024 (SITA.sk) - Útočiť na deti a civilistov v akejkoľvek vojne či konflikte je absolútne neprijateľné. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ) v súvislosti s ruským raketovým útokom na detskú nemocnicu v Kyjeve.Dodal, že nevie, čo iné by k tomu mohol povedať, akcentoval, že je to neakceptovateľné.Poukázal tiež, že jeho kolegyňa, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) ihneď ponúkla ukrajinskej strane kapacity slovenského Národného ústavu detských chorôb pre ukrajinské deti, ktoré prišli o možnosť liečby.„To bola okamžitá reakcia. Hádam nečakáte, že by tu niekto polemizoval o tom, že by sme niečo iné povedali ako - neakceptovateľnosť kohokoľvek a kdekoľvek na svete takto zaútočiť na civilistov, na deti a na nemocnicu," zdôraznil minister.Na otázku, či vláda nevydá spoločné vyhlásenie, v ktorom by tento útok odsúdila, Drucker povedal, že sa nebráni „tisícom všelijakých deklarácií, ktoré neviem, či sú úplne také praktické".Poukázal, že útok odsúdila Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov , respektíve mnohí jej členovia. Podľa šéfa rezortu školstva je najdôležitejšie konať, pričom opäť poukázal na ponuku ministerky zdravotníctva.„Nechcem to zľahčovať, nechcem teraz pôsobiť, že sa niečomu vyhýbam, ale urobiť gesto a nekonať potom aj vo veciach, v ktorých môžete pomôcť, by nebolo fér," myslí si. Podľa Druckerových slov slovenský premiér Robert Fico Smer-SD ) komunikuje so svojím ukrajinským náprotivkom a potvrdil mu slovenskú ponuku. „To sú činy,“ uzavrel.Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) ponúkol pomoc kyjevskej detskej nemocnici s umiestnením ťažko chorých detí.V pondelok 8. júla ráno po prvých informáciách o bombardovaní nemocnice v Kyjeve sa prednostka kliniky Alexandra Kolenová spojila s medzinárodnou organizáciou St. Jude Global, ktorá v krízových situáciách hľadá aj možnosti ako pomôcť pacientom v krajinách, kde to situácia neumožňuje.„Naším cieľom je poskytnúť okamžitú podporu tým najzraniteľnejším - deťom, ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii a ak bude treba, vedia sa kolegovia na nás obrátiť aj v prípade iných diagnóz," dodal riaditeľ nemocnice Peter Bartoň Počet obetí pondelkového ruského raketového útoku na Kyjev sa zvýšil na 31 mŕtvych a 117 zranených. Oznámil to šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko . Medzi mŕtvymi sú aj štyri deti. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Jedno z miest, ktoré Rusi v pondelok v Kyjeve zasiahli, bola detská nemocnica Ochmatdyt. Tam o život prišli dvaja ľudia, vrátane jedného lekára, a 32 ľudí utrpelo zranenia. Pátracie a záchranné operácie sa v zariadení už skončili.