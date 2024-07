Čerpanie v programovom období 2014 – 2020 bude z hľadiska histórie eurofondov rekordné (video)

Čerpanie bude rekordné

Prvých takmer 400 miliónov je vyčerpaných

Intenzívnejšia spolupráca s regionálnymi aktérmi

9.7.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši v utorok na zasadnutí vládneho kabinetu, ktoré bolo venované najmä eurofondom , informoval o aktuálnom stave čerpania eurofondov z programového obdobia 2014 – 2020 a zároveň o stave, v akom sa nachádza nové programové obdobie 2021 – 2027.„Dovoľte mi, aby som konštatoval, že napriek kritickému stavu, ktorý sme zdedili pri nástupe novej vlády koncom októbra 2023, bude čerpanie finančných prostriedkov za obdobie 2014 – 2020 rekordné a bude sa blížiť k 100 %, hoci ešte finančné operácie medzi štátom a Európskou úniou stále prebiehajú. Už teraz sme vyčíslili čerpanie eurofondov na úrovni 106 %, pretože sa udiali neuveriteľné veci, keď pani Remišová o 20 % nadkontrahovala náš Integrovaný regionálny operačný program IROP ) bez toho, aby to bolo kryté európskymi peniazmi. Preto vláda koncom minulého roka musela použiť aj štátne zdroje, aby vedela oprávneným žiadateľom tieto peniaze vyplatiť,“ informoval Raši.Po nástupe novej vlády bolo nevyčerpaných viac ako 3 miliardy eur. Aby sa prostriedky nemuseli vracať do Bruselu, museli sa niektoré zdroje realokovať a napríklad miliarda eur sa použila na opatrenia ako riešenie energokrízy.Druhá časť rokovania vlády sa venovala novému programovému obdobiu na roky 2021 – 2027, teda Programu Slovensko.„Program Slovensko začal 1.1.2021 a trvalo niekoľko mesiacov, kým bola podpísaná partnerská dohoda. Ale po takmer troch rokoch nového programového obdobia sme našli vyhlásených iba 27 výziev a čerpanie na nule. Od nástupu na rezort, teda od novembra 2023, sme vyhlásili 125 výziev v sume 4,37 miliárd eur, čo predstavuje nárast o takmer 35 %, teda 4,4 násobne viac ako do konca októbra minulého roka. Takisto sa podarilo znásobiť kontrahovanie o viac ako päťkrát, teraz je na úrovni 2,6 miliardy eur. Začalo sa konečne aj čerpať, máme prvých takmer 400 miliónov eur z Programu Slovensko vyčerpaných,“ informoval šéf rezortu investícií.Na rokovaní vlády sa diskutovalo aj o tom, aké opatrenia uviedlo ministerstvo investícií do praxe, aby sa kritická situácia s čerpaním eurofondov neopakovala. Rezort nastavil trojstupňovú úroveň riadenia programu, a to organizovaním pravidelných kľúčových riadiacich a koordinačných stretnutí so sprostredkovateľskými orgánmi na úrovni generálnych riaditeľov sekcií.Na mesačnej báze komunikujú štátni tajomníci a na dvojmesačnej báze zasadá eurofondová vláda. Zároveň sa maximálne zintenzívnila spolupráca s regionálnymi aktérmi.Pravidelne, takmer každý týždeň, vedenie MIRRI SR vyráža na rezortné dni v regiónoch, na ktorých sa mestá, obce a kraje zapájajú do diskusie o investíciách. Rezort tiež založil Radu vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti , ktorá vznikla ako podpora regiónov aj v otázkach, akými sú eurofondy.„Samozrejme, zmenili sme aj zákon o verejnom obstarávaní preto, aby verejné obstarávanie nebolo brzdou pri čerpaní európskych a vôbec akýchkoľvek prostriedkov, ktoré k dispozícii naše regióny majú. Museli sme taktiež zmeniť zákon o štrukturálnych fondoch, pretože bol nastavený tak, že naše regióny, do ktorých smeruje takmer 2,5 miliardy eur, tieto prostriedky kvôli technickým prekážkam čerpať nemohli. V roku 2025 sa Slovenská republika zaviazala vyčerpať 1,5 miliardy eur, to znamená vyplatiť túto sumu za zhotovené projekty. V roku 2026 je to 2,1 miliardy eur, čiže do konca daného roka musíme vyplatiť na ukončené projekty 3,6 miliardy eur. Inak nám hrozí dekomitment a museli by sme tieto prostriedky vracať,“ zdôraznil minister Raši s tým, že práve preto je potrebné mať do konca tohto roka jednotlivými ministerstvami zakontrahovaných spolu 2,5 miliardy eur.