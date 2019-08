Útočník Bubela sa vrátil do Banskej Bystrice, podpísal otvorenú zmluvu

Na snímke vpravo Miloš Bubela. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 22. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Miloš Bubela sa po ročnom pôsobení v Pardubiciach vrátil do Banskej Bystrice. S vedením "baranov" sa dohodol na otvorenom kontrakte do dátumu, ktorý klub nešpecifikoval. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.Bubela prvýkrát zamieril do Banskej Bystrice v roku 2017 po päťročnom pôsobení v nižších zámorských súťažiach. V drese "baranov" odohral v ročníku 2017/2018 celkovo 64 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 22 gólov a 26 asistencií. Prispel ňou k majstrovskému titulu a počas sezóny reprezentoval Slovensko aj na ZOH v Pjongčangu.Sezónu 2018/19 strávil v Pardubiciach, za ktoré nastúpil do 44 zápasov (bilancia 6 gólov, 10 asistencií). Po sezóne sa stal voľný hráč, napokon sa dohodol na otvorenom kontrakte s úradujúcim majstrom slovenskej Tipsport ligy.