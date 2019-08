Odchod Neymara z PSG viazne, Parížania zatiaľ odmietajú všetky ponuky

Na archívnej snímke Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 22. augusta (TASR) - Odchod brazílskeho futbalistu Neymara z Paríža St. Germain viazne. Francúzske médiá vo štvrtok informovali, že úradujúci majster Ligue 1 odmietol ponuku Realu Madrid vo výške 100 miliónov eur.Podľa denníka L'Equipe ponúkal "biely balet" k tejto sume aj trio hráčov Gareth Bale, James Rodriguez a Keylor Navas. PSG však návrh Realu zmietol zo stola s odôvodnením, že "celková hodnota transferu nenaplnila jeho očakávania". Paríž pred dvoma rokmi za Neymara zaplatil FC Barcelona 222 miliónov eur.Ako uviedla agentúra AFP, v hre je stále aj návrat 27-ročného brazílskeho reprezentanta na Camp Nou. Podľa katalánskeho denníka Sports má síce FCB veľký záujem, ale "je jasné, že PSG sa za každú cenu snaží zabrániť návratu Neymara do Barcelony". Parížania už dávnejšie odmietli návrh Barcelony vo výške 40 miliónov eur plus hráčov Ivana Rakitiča a Philippeho Coutinha. Coutinho medzičasom odišiel na hosťovanie do Bayernu Mníchov.Prestupové okno vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku sa uzavrie 2. septembra.